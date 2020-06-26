Рынок акций закончил неделю противоречиво

Инфляция ускоряется вторую неделю подряд, максимальная ставка вкладов упала ниже психологически важного уровня в 5% годовых, а нефть Brent снова стоит чуть выше 40 долларов за баррель. На этом фоне российский рынок акций завершил дневную сессию торгов в пятницу с разнонаправленной динамикой.



Индекс Мосбиржи вырос на +0,04% до 2761,74 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,83% до 1246,74 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 18:53 мск стоила – 40,55 долларов за баррель (-1,39%). Российская валюта немного падала – 69,79 рублей за доллар



По данным Росстата, цены производителей на бензин в России в мае выросли на 11,9% к апрелю, дизтопливо - на 3,4%. Падение котировок «черного золота» в пятницу также негативно сказалось на торгах бумагами нефтяных компаний: «Транснефть» (-1,68%), «Татнефть» (обыкновенные -1,66%, «префы» -1,47%), «Газпром нефть» (-0,55%), «Лукойл» (-1,28%), «Роснефть» (-0,73%), «Сургутнефтегаз» (обыкновенные» -1,85%, при этом «префы» росли +0,17%). Хуже рынка также торговались акции энергетиков «ФСК ЕЭС» (-2,90%), «Россети» («префы» -1,69%) и банков «ВТБ» (-1,18%) и «Сбербанка» (обыновенные -1,79%). Падали котировки «Русгидро» (-3,97%).



Интерес инвесторов вызвали акции ритейлеров X5 Retail group (+2,60%), «М.Видео» (+1,95%), «Магнита» (1%). Росли бумаги «Ростелекома» (обыкновенные +2,48%, «префы» +1,36%) и «Интер РАО» (+1,27%).