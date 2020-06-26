Сайт ЦИК РФ подвергся хакерской атаке

Сайт ЦИК РФ подвергся DDoS-атаке. Согласно информации Центризбиркома, которую он разместил в своём Telegram-канале, в настоящее время на официальный портал ЦИК идё DDOS-атака.

В свою очередь заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что ранее получил сообщение о возможной атаке – «240 тысяч запросов в секунду». Он при этом подчеркнул, что у кого-то есть «желание проверить систему на прочность», передаёт РИА Новости.

Напомним, граждане России могут голосовать по поправкам в Конституцию, начиная с 25 июня, в течение семи дней. Основной дата голосования – 1 июля, этот день объявлен в нашей стране выходным. До основной даты жители Москвы и Нижегородской области в период с 25 по 30 июня могут проголосовать дистанционно через Интернет.