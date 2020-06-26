Стань лучшей версией себя: VARDA - известная танцовщица, чемпионка мира по pole-dance - запустила онлайн-платформу для женщин!

VARDA, которая в прямом эфире учила танцевать самого Ивана Урганта, создала платформу ONLINE VARDA CLUB . Это возможность для женщин со всего мира вырваться из серых будней и шаг за шагом стать лучшей версией себя! Обучение включает танцевальные тренировки с лучшими хореографами, закрытые прямые эфиры с VARDA и преподавателями, где женщины смогут получить ответы на все возникающие вопросы. Заниматься могут все желающие, нет никаких ограничений. Занятия абсолютно доступны по цене – дешевле чашки кофе.