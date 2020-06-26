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В России число заболевших коронавирусом за сутки упало ниже 7 тыс.

Москва, 26.06.2020
  • В России число заболевших коронавирусом за сутки упало ниже 7 тыс.

ТАСС

В России за последние 24 часа число новых инфицированных коронавирусной инфекцией упало ниже отметки в 7 тысяч и составило 6 800 случаев в 85 регионах, сообщает оперштаб.

В общей сложности в России за все время эпидемии зарегистрировано 620 794 случая заражения COVID-19. Наибольшее число больных выявлено в Москве – 813 новых диагнозов.

Число безвозвратных потерь от коронавирусной инфекции составило 176 человек, в общей сложности число жертв достигло 8 781. За последние 24 часа из российских больниц было выписано 8 988 пациентов, в общей сложности выздоровело в России 384 152 человек. Число активных случаев по данным на 16 июня составляет 236 642.

На первом месте по числу заразившихся коронавирусной инфекцией остаются США, где насчитывается более 2,42 миллиона инфицированных. На второй строчке растущая Бразилия, в стране уже 1,2 миллиона человек за все время эпидемии заразились коронавирусом. Россия продолжает оставаться на третьем месте (613 тысяч). За ней следует Индия (473,1 тысячи) и Великобритания (309,4 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Перу, Чили, Испания, Италия и Иран. Наибольшее число безвозвратных потерь зафиксировано в США 124 410 человек.

Самый низкий темп прироста среди регионов РФ отмечен в Москве (0,4%), Чечне (0,6%). В Подмосковье, Северной Осетии, Чукотском АО (по 0,7%).

 

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