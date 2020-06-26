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Цены на газ рухнули до 25-летнего минимума

Москва, 26.06.2020
Год назад запасы были вчетверо ниже. А вскоре они вырастут еще на треть. Однако есть и свет в конце трубы
#цены на газ
#Экономика
  • Цены на газ рухнули до 25-летнего минимума

В хранилища закачан рекордный за 5 лет объем газа

Карпов Сергей/TASS

Газ сдулся

В отличие от нефтяных цен с их колебаниями, цены на природный газ продолжают свободное падение. В предыдущий раз так мало голубое топливо стоило в августе далекого 1995 года.

Цены на газ в очередной раз упали: как сообщает журнал Barron’s, на 7,8% — до 1,47 доллара за миллион британских термических единиц. Впрочем, до антирекорда, который держится с 1992 года и составляет 1,05 доллара, еще довольно далеко.

Нисходящую динамику газовые цены демонстрируют довольно-таки давно. Но обвал этой недели вызван данными о росте запасов.

Цены на газ неуклонно снижаются всю текущую неделю уже четыре дня кряду. Падают и цены акций газовых компаний: Southwestern Energy на 2,4%, EQT на 5,4%, Cabot Oil & Gas на 3%.

По данным Управления энергетической информации (EIA), за последнюю неделю запасы газа в США выросли на 3,4 млрд м3. Это на 12,2% больше прогноза S&P Global Platts, составлявшего 3,03 млрд м3.

Сейчас в американских хранилищах находится немногим более 85 млрд м3 газа, что на 18,3% больше средних за пять лет запасов газа для этого времени года. Для сравнения: год назад запасы были в четыре раза меньше и составляли 20,9 млрд м3.

К окончанию сезона закачивания газа в хранилища его запасы, по прогнозам специалистов, достигнут 116 млрд м3.

В резком падении цен сыграло свою роль и заявление губернатора Техаса Грега Эббота о приостановке выхода из карантина, вызванной резким ростом новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это приведет к снижению спроса на электроэнергию в одном из крупнейших американских штатов.

Свет в конце трубы

Последние несколько лет на газовых рынках наблюдается большой избыток голубого топлива, вызванный резким ростом добычи нефти в США. Эту добычу не ограничивают никакие соглашения по ее ограничению, в которых Америка не участвует. По данным NatGas, 13 марта там был достигнут рекорд добычи – 13,1 млн б/с. Снизившаяся 12 июня до 10,5 млн б/с, через неделю, 19 июня, добыча американской нефти выросла до 11 млн б/с.

В некоторых регионах попутного газа так много, что производители даже не пытаются его продать, а просто сжигают. Естественно, переизбыток газа негативно сказывается на ценах на него.

Еще одна причина последнего обвала цен на природный газ – пандемия новой коронавирусной инфекции, которая привела к экономическому кризису. Хотя в долгосрочной перспективе, считают аналитики Barron’s, COVID-19 может газовикам не навредить, а помочь. Это произойдет, если коллеги-нефтяники сильно сократят добычу нефти, что приведет к снижению добычи и попутного газа. Некоторые аналитики даже прогнозируют, что к концу года цена на газ поднимется до 3 долларов за миллион британских термических единиц. Цена декабрьских фьючерсов сейчас составляет 2,65 доллара. Это ниже оптимистичного прогноза, но много выше нынешнего уровня.

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