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В каких ситуациях необходима помощь психолога

Москва, 26.06.2020
«Сколько можно!?», «Я так больше не могу!», «Когда ж это кончится!» Подобные фразы, произнесенные в сердцах, на самом деле крик о помощи. Вас никто не понимает, не ценит, игнорирует.
#PressRelease

Это проблемы в голове, которые человек часто создает себе сам. Значит, надо разобраться в себе, выявить причину беспокойства, искоренить ее. Опытные и тактичнее психологи initium.care дают консультации в режиме он-лайн, вы можете искать ответы на волнующие вас вопросы из любой точки мира и в удобное для вас время.

Нет страхам!

Современный человек  буквально опутан страхами.  Даже признав проблему, отпустить ее самостоятельно часто невозможно. Лучше обратиться к психологу.  Он поможет разобраться в природе страха. Они же разные. Страх высоты или змей не сильно мешает нам в жизни. Достаточно не выбирать профессию промышленного альпиниста и не работать в серпентариуме. Но страх претерпеть неудачу, показаться смешным не дает нормально общаться и работать. А страх смерти или одиночества порой терзает беспрестанно, отравляя жизнь. Консультация с психологом поможет избавиться от тревожности, позволит взглянуть на мир другими глазами и идти по жизни с высоко поднятой головой.  Психолог задаст вам вектор, и вы быстро справитесь с неприятными эмоциями.

Анти-кризисный план

Кризисы развития сопровождают нас на протяжении всей жизни. Даже младенец переживает кризис появления на свет. А сколько хлопот и тревог доставляют нам наши любимые подростки в «переходный возраст».

Специалисты по возрастной психологии помогут наладить отношения с ребенком любого возраста. Капризы малыша, «бунт» подростка, отстраненность взрослых детей – у всего есть причина. Докопавшись до ее сути, вы вернете радость общения.  Сохранить здоровый климат в семье в момент кризиса супружеских отношений, развестись без истерик, простить измену бывает очень сложно. Зачем страдать и скандалить? Разберитесь в ситуации. Это ваша жизнь, не тратьте ее переживания! Исправить любой тупиковый, как вам кажется вопрос, реально. Было бы желание!

Психолог поможет досконально разобраться в причинах вашего душевного беспокойства, вернуть мир в семью, даже сбросить лишний вес. Со стороны часто виднее. А если смотрит опытный психолог, вооруженный знаниями и методиками, он видит суть, причину, следствия. Помогите себе сами. Если вам кажется, что жизнь потускнела, обратитесь за помощью.   

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