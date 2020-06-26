В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Лукашенко

Руководитель пресс-службы главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что у президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко будет возможность пообщаться с глазу на глаз.

Но как пояснил представитель Кремля, такая встреча состоится, если Лукашенко приедет 30 июня во Ржев, где в этот день пройдёт торжественная церемония открытия мемориала советскому солдату, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Лукашенко заявил, что Россия и Польша вмешиваются в предвыборную гонку в Белоруссии. По его мнению, за местными оппозиционерами «стоят кукловоды из Польши и России», которые применяют «самые современные фальшивые технологии». При этом Лукашенко подчеркнул, что намерен переговорить на эту тему с Владимиром Путиным.

В свою очередь министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей подчеркнул, что Лукашенко, скорее всего, примет приглашение президента РФ Владимира Путина посетить 30 июня Тверскую область.