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Япония выразила России протест из-за геологоразведки вблизи Курил

Москва, 26.06.2020
  • Япония выразила России протест из-за геологоразведки вблизи Курил

Из открытых источников

Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что Токио сделал Москве представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, передает ТАСС.

Протест был направлен российской стороне 17 июня из-за несовпадения, по его словам, позиций двух стран по четырем северным островам, а значит подобная деятельность «не может быть принята».

«Решение вопроса северных территорий является очень важным, правительство по-прежнему намерено продолжать переговоры с Россией», - заявил Суга. Он сообщил, что проблему необходимо решать «на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора».

В протесте речь идет о геологических работах в Охотском море на территории между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами, о которых, к слову, российская сторона ранее уведомляла Японию.

Напомним, Япония много лет пытается оспорить принадлежность России Южных Курильских островов - Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют «северными территориями». По итогам Второй мировой войны весь архипелаг вошел в состав СССР.

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