Вход/Регистрация Подписка

Зеленский пообещал вернуть «Крым и людей»

Москва, 26.06.2020

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что он уверен - страна вернет себе и «временно оккупированный» Крым, и людей. Признание глава Украины сделал во время ознакомления с ходом реконструкции аэропорта «Херсон».

«Мы всех вернем — и Крым, и людей. Мы в это верим безумно», — заявил Зеленский. В Херсоне ему преподнесли крымско-татарский флаг, пожелав поднять его в Крыму. Зеленский пообещал разместить его у себя в кабинете, для того, чтобы каждый день знамя напоминало ему о Крыме.

«Мы поднимем в Крыму именно этот флаг», — сообщил президент.

В Крыму обещание Зеленского назвали пустым. Прокомментировал высказывание президента Украины глава крымской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. Он посоветовал украинскому лидеру больше внимания уделять суверенитету и символике своей страны, кроме того, Зеленский опоздал с подъемом крымско-татарского флага, который с 2014 года поднимается на всех национальных, культурных и религиозных праздниках, а все жители полуострова воспринимают это с радостью.

Напомним, начиная с 2010 года, 26 июня крымские татары отмечают День крымско-татарского флага. Знамя представляет собой полотнище голубого цвета с желтой эмблемой.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Пекин готовится к отказу от доллара
    Китай скупает золотодобывающие компании по всему миру
  2. ОСАГО теряет смысл
    В последнее время все большее количество водителей ездят без страховки. Поправки в закон об ОСАГО, коронакризис и дорожные камеры изменят эту ситуацию, но не исправят того факта, что добросовестные водители становятся все меньше защищены системой всеобщего страхования
  3. Климатические изменения заставят нас сделать только три вещи
    А прежде, чем речь пойдет о них — десятка два интересных фактов, включая загадочные ситуации, исторические анекдоты, неожиданные констатации и остро актуальные аналогии
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама