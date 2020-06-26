Зеленский пообещал вернуть «Крым и людей»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что он уверен - страна вернет себе и «временно оккупированный» Крым, и людей. Признание глава Украины сделал во время ознакомления с ходом реконструкции аэропорта «Херсон».

«Мы всех вернем — и Крым, и людей. Мы в это верим безумно», — заявил Зеленский. В Херсоне ему преподнесли крымско-татарский флаг, пожелав поднять его в Крыму. Зеленский пообещал разместить его у себя в кабинете, для того, чтобы каждый день знамя напоминало ему о Крыме.

«Мы поднимем в Крыму именно этот флаг», — сообщил президент.

В Крыму обещание Зеленского назвали пустым. Прокомментировал высказывание президента Украины глава крымской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. Он посоветовал украинскому лидеру больше внимания уделять суверенитету и символике своей страны, кроме того, Зеленский опоздал с подъемом крымско-татарского флага, который с 2014 года поднимается на всех национальных, культурных и религиозных праздниках, а все жители полуострова воспринимают это с радостью.

Напомним, начиная с 2010 года, 26 июня крымские татары отмечают День крымско-татарского флага. Знамя представляет собой полотнище голубого цвета с желтой эмблемой.