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«Алые паруса» в Санкт-Петербурге можно будет увидеть только по телевизору

Москва, 27.06.2020
#Общество
  • «Алые паруса» в Санкт-Петербурге можно будет увидеть только по телевизору

Фото: Тамара Ларина

Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет ежегодный праздник выпускников «Алые паруса». Пандемия COVID-19 не позволит вчерашним школьникам вживую посетить концерт звезд российской эстрады и увидеть тот самый кораблик. Мероприятие в ночь с 27 на 28 июня придется смотреть на экране телевизора.

Местные власти предприняли все меры, для того, чтобы никто не смог посетить праздник белых ночей. Обычно маршрут брига «Россия» проходит по реке Неве в самом сердце Петербурга. В этом году зрелище перенесли подальше от любопытных глаз — на просторы Финского залива. Береговой парк 300-летия города, с которого открывается вид на залив, оградили двойным забором со всех сторон, поэтому попасть туда почти невозможно.

Традиционный концерт тоже решили перенести: с Дворцовой площади на крышу 16-ти этажного дома, расположенного на Морской набережной. Вход в здание сегодня с 8 утра до 2 ночи ограничен и осуществляется по паспортному контролю. Жильцы дома обязаны были заранее предупредить о любых гостях, официально не зарегистрированных по этому адресу.

На крыше уже установили всю аппаратуру и музыкальные инструменты, включая огромный белый рояль, который поднимали по лестнице. Вести концертную программу будут Иван Ургант и Дарья Александрова. Из звезд эстрады можно ожидать выступления Димы Билана, Веры Брежневой, рэпера ST, Rasa и IOWA.

Будут перекрыта часть акватории Невы и Финского залива. Автомобильный проезд также органичен: С 22.00 27 июня до 01.00 28 июня закроют движение транспорта по ЗСД на участке от Приморского проспекта до набережной реки Екатерингофки.

Смольный призвал выпускников оставаться дома и не пытаться увидеть зрелище своими глазами. Весь город, а в особенности набережная залива, будут всю ночь патрулировать полицейские и Росгвардия.

Пресс-служба администрации города дала комментарий петербуржскому порталу «Фонтанка.ру»: «Вся организация шоу ориентирована только на телевизионную трансляцию, поэтому просмотр его с берега или с других мест невозможен, не имеет смысла, а иногда и опасен для жизни».

Несмотря на то, что придется сидеть дома, продажа алкогольной продукции в этот день, как и прежде, запрещена. Спиртное в магазинах нельзя купить с 22.00 26 июня до 11.00 28 июня.

Прямая трансляция концертной программы начнётся на Пятом канале в 22.30. Кульминацию шоу покажут все центральные телеканалы.

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