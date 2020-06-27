Авто: прощай, правый руль?

Поклонникам автомобилей с правым расположением руля пока дали возможность выдохнуть: жесткие ограничения на ввоз таких машин должны были вступить в силу уже с 1 июля текущего года, однако из-за пандемии ввод этих норм отложен на год. Но уже с 1 июля 2021 г. они, скорее всего, заработают в полной мере.

Планируемые ограничения, по сути, носят запретительный характер. Согласно новым правилам, автомобили с правым рулем должны будут получать специальный сертификат безопасности – так называемое свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Выдавать такие документы будут иметь право специальные аккредитованные испытательные лаборатории. На их полигон автомобиль должен доставляться после «растаможки», где аккредитованная лаборатория должна провести с машиной расписанный по ГОСТу цикл испытаний и экспертиз, после чего представит свое заключение. Только при наличии положительного результата таких испытаний транспортное средство получит СБКТС, а затем и вожделенный паспорт транспортного средства (ПТС).

Сколько будет стоить процедура испытаний и получения заключений пока не ясно. Однако, в любом случае это сильно поднимет в цене импортные праворульные иномарки и, по сути, почти полностью прекратить их поставки на российский рынок. Впрочем, и до этих ограничений ввоз подержанных автомобилей с правым рулём в России был сильно ограничен. В лучшие для них годы в РФ в основном из Японии ввозилось 450 – 500 тыс. машин ежегодно. Сейчас же, после того, как на на иномарки с пробегом были подняты пошлины и в обязательном порядке нужно устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС», объемы ввоза автомобилей с правым расположением руля упали до уровня 15 тыс. в год. Ну а после новых ограничений они, скорее всего, опять сильно упадут до отметки в несколько тысяч машин.

Разговоры о более жестком ограничении ввоза автомобилей с правым расположением руля ведутся давно, большинство специалистов признают, что таким машины менее безопасны на дороге. «К ограничениям ввоза автомобилей с правым рулем стоит относится положительно, -- указывает Олег Гребенько, заместитель директора операционного управления по спецтранспорту логистической компаний AsstrA. -- Использование праворульного автомобиля в правостороннем движении для водителя более затруднительно, чем использование автомобиля с левым рулем. Не стоит забывать и о пассажирах, их выход и посадка на остановке также являются более сложными. Поэтому, конечно, безопаснее использовать в России транспорт, в котором руль расположен слева».

Ну если даже с учетом новых затрат и хлопот по получению сертификата безопасности легковые праворульные машины все же можно будет ввозить пусть даже в теории, то грузовикам повезло меньше: грузовые авто и спецтехнику с правым рулем в России предполагается полностью запретить. Хотя грузовики с правым расположением руля – это также уже почти исчезающее явление на российских дорогах. «Наша компания использует коммерческую технику исключительно с левым расположением руля, так как это позволяет производить манёвры безопаснее, -- говорит Эдуард Миронов, директор по закупкам транспортных услуг логистической компании FM Logistic. – Хотя некоторые наши партнёры на Дальнем Востоке все же используют праворульные авто для доставки, но только для перевозок грузов на короткие расстояния».

Отчасти компенсацией на ввоз технологичных японских автомобилей с правым рулем может послужить послабления к импортным электромобилям, таможенные пошлины пошлины на которые этим летом в России были отметены. Этот шаг вполне может всколыхнуть интерес к электрокарам на российском рынке. «Судя по легковому транспорту, электрокары -- это как минимум интересно, особенно по соотношению расходов на топливо и транспортный налог», -- отмечает Иван Матвеев, операционный директор федеральной логистической компании IML. Впрочем, пока о развитии электрического автотранспорта в том числе в коммерческой сфере в России преждевременно. «Я думаю, для России оценивать возможности электромобилей пока рано, тем более в коммерческом сегменте, так как тут есть две важные проблемы – слаборазвитая инфраструктура и большие расстояния, -- указывает Александр Русаков, руководитель автопарка логистической компании Itella в России. -- В первом случае для полноценного функционирования коммерческого транспорта необходимо предпринять очень много действий, во втором – нужно совершить технологический прорыв с точки зрения производства батарей. Вес батареи и скорость зарядки – это слабые места электромобилей. Если решится хотя бы одна из проблем, то такие транспортные срдества станут более востребованы, так как увеличится запас хода на дальние расстояния, что очень актуально для России».