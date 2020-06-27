Вход/Регистрация Подписка

Число заболевших коронавирусом в России вновь выросло менее, чем на 7 тысяч

Москва, 27.06.2020

Число новых заражений коронавирусом, выявленное в России за минувшие сутки, составило 6852 случаев. Эти данные на утро 27 июня приводит агентство РИА Новости. 9,2 тысячи человек выписаны из больниц, передает агентство со ссылкой на информацию оперативного штабе по борьбе с инфекцией. 188 человек скончались.

В почти трети выявленных случаев — у 2058 инфицированных людей заболевание протекает без симптомов.

Накануне число заболевших в течение суток опустилось ниже планки  в семь тысяч и продолжает оставаться таким второй день подряд. 26 июня сообщалось о 6800 заболевших.

За все время с начала эпидемии в стране зарегистрировано 627 646 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Таким образом, за минувшие сутки число случаев инфекции приросло на 1,1%.

Москва оказалась среди регионов с наименьшим темпом суточного роста зафиксированных случаев коронавируса, темп прироста составил  в столице 0,3%. Другими субъектами федерации с наименьшими темпами прироста стали Республика Северная Осетия — 0,6%, Московская область — 0,7%, Калининградская область — 0,8%, Чеченская Республика — 0,8%.

При этом по абсолютному числу новых заболевших COVID-19 столица остается на первом месте: +750, человек. Далее идет Московская область (+366 инфицированных) и ХМАО (+280 человек).
В Санкт-Петербурге, который долгое время по приросту числа заболевших шел сразу за столичным макрорегионом (Москвой и областью), прирост составил 224 случая, в то время как в Иркутской области — 237, в Свердловской области — 216 и в Нижегородской — 214.

 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Пекин готовится к отказу от доллара
    Китай скупает золотодобывающие компании по всему миру
  2. ОСАГО теряет смысл
    В последнее время все большее количество водителей ездят без страховки. Поправки в закон об ОСАГО, коронакризис и дорожные камеры изменят эту ситуацию, но не исправят того факта, что добросовестные водители становятся все меньше защищены системой всеобщего страхования
  3. Климатические изменения заставят нас сделать только три вещи
    А прежде, чем речь пойдет о них — десятка два интересных фактов, включая загадочные ситуации, исторические анекдоты, неожиданные констатации и остро актуальные аналогии
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама