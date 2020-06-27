Число заболевших коронавирусом в России вновь выросло менее, чем на 7 тысяч

Число новых заражений коронавирусом, выявленное в России за минувшие сутки, составило 6852 случаев. Эти данные на утро 27 июня приводит агентство РИА Новости. 9,2 тысячи человек выписаны из больниц, передает агентство со ссылкой на информацию оперативного штабе по борьбе с инфекцией. 188 человек скончались.

В почти трети выявленных случаев — у 2058 инфицированных людей заболевание протекает без симптомов.

Накануне число заболевших в течение суток опустилось ниже планки в семь тысяч и продолжает оставаться таким второй день подряд. 26 июня сообщалось о 6800 заболевших.

За все время с начала эпидемии в стране зарегистрировано 627 646 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Таким образом, за минувшие сутки число случаев инфекции приросло на 1,1%.

Москва оказалась среди регионов с наименьшим темпом суточного роста зафиксированных случаев коронавируса, темп прироста составил в столице 0,3%. Другими субъектами федерации с наименьшими темпами прироста стали Республика Северная Осетия — 0,6%, Московская область — 0,7%, Калининградская область — 0,8%, Чеченская Республика — 0,8%.