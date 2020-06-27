Прогноз погоды на июль: синоптики обещают удивительные метаморфозы

Погода в России на протяжении всего этого года регулярно преподносит сюрпризы, оставаясь очень нестабильной и переменчивой. Первый месяц календарного лета 2020 также не стал исключением – весь июнь Русскую равнину словно на качелях бросало из жары в холод и обратно. Аномальный зной сменялся рекордными ливнями, которые сопровождались сильным ветром, молнией и грозами.

При этом в Сибири, Якутии и на Чукотки температурный фон в отдельные дни был значительно выше чем на Кубани, в Крыму и Ставропольском крае. В Москве при этом было установлено сразу несколько климатических рекордов, а в Санкт-Петербурге в начале месяца выпал снег.

По прогнозу синоптиков, в июле 2020 удивительные погодные метаморфозы продолжатся почти на всей территории России.

Погода в июле-2020 Москве. Прогноз синоптиков

В Москве в первые дни второго календарного месяца лета 2020 после бурных катаклизмов июня погода немного стабилизируется – до конца предстоящей недели воздух в дневные часы будет прогреваться до плюс 22-25, в субботу, 4 июля ожидается кратковременный и непродолжительный дождь, а в воскресенье – сильный ливень.

7-11 июля в столичном регионе неожиданно станет холодно – даже в светлое время суток столбики термометров выше плюс 20 не поднимутся, что сразу на 4-5 градусов ниже обычного. Однако примерно с середины июля погода вернётся к своим климатическим значениям – плюс 22-25 днём и плюс 13-17 ночью. Однако долго держаться на этих отметках она не будет – в 20-х числа месяца в Москву и Подмосковье вернётся жара.

Согласно долгосрочному прогнозу метеорологов, в регионе воздух будет прогреваться до плюс 28-31. И это в тени. На солнце же градусники могут показать плюс 35-37. Но на этом удивительные погодные метаморфозы не закончатся – ожидается, что в конце месяца на Москву и область обрушатся сильные дожди, местами выпадет град, а в некоторых районах города, а также в Подмосковье прогремят грозы. Кроме того, прогнозируется шквалистый ветер с порывами до 16-19 метров в секунду.

Прогноз погоды на июль 2020 в Краснодарском крае

Жарко весь предстоящий июль будет почти на всей территории Краснодарского края. При этом самая некомфортная погода ожидается в Краснодаре. Уже в самом начале второго календарного месяца лета 2020 в столице региона воздух прогреется до плюс 31-35. Учитывая, что Краснодар – это крупный мегаполис, а расстояние до моря составляет около 80 км, повышенный температурный фон здесь будет переноситься очень тяжело.

Поэтому тем, кто планирует провести свой отпуск в Краснодарском крае, рекомендуется отправиться на морские курорты региона, где и температура будет немного ниже, и в море можно охладиться. Так, в Сочи, как минимум до 15-16 июня ожидаются комфортные плюс 24-26, а Анапе плюс 25-27, в Геленджике – плюс 26-28, в Туапсе – плюс 27-29.

В Ейске, который раскинулся сразу на трёх водах – Таганрогского залива, Азовского моря и Ейского лимана – прогнозируется более сильная жара – плюс 29-32, но здесь в конце второй декады месяца пройдут освежающие дожди. В Новороссийске – городе боевой славы – сильный ливень, по прогнозу синоптиков, пройдёт в период с 17 по 20 июля.

Метаморфозы с погодой почти на всей территории Краснодарского края начнут происходить в последнюю неделю июля, когда в регион вторгнется обширный циклон, под влиянием которого Кубань накроют мощные дожди, грозы, порывистый ветер, а воздух остынет сразу на 7-10 градусов.

Погода в июле-2020 в Крыму. Свежий прогноз синоптиков

Удивительные метаморфозы ожидаются в июле 2020 в Крыму. Здесь погода также приготовила несколько сюрпризов, при этом не все из них будут приятными. Например, в Ялте, Алупке, Гурзуфе, Ливадии, Массандре Форосе и других населённых пунктах этого городского округа до конца предстоящей неделе облачно с прояснениями, но очень жарко – плюс 30-33.

В период с 7 по 14 июля здесь станет солнечно, но при этом дневной температурный фон понизится почти на 10 градусов – до плюс 24-25. Однако во второй половине месяца летний зной вновь вернётся в Крым. Так, в Севастополе, Евпатории и Балаклаве столбики термометров стремительно пойдут вверх и к началу последней декады второго календарного месяца лета 2020 поднимутся до плюс 30-33; в Алуште и Партените – до плюс 31-34; в Керчи – до плюс 32-35.

Аномальная жара, согласно предварительному прогнозу метеорологов, может к началу августа привести к тому, что над Чёрным морем столкнутся горячие и холодные воздушные масс, которые вызовут штормовой фронт. Вырвавший на сушу в виде сильного ветра, он обрушит почти на все крымские курорты проливные дожди ливни и грозы.