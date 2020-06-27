«Голливудская диета» была придумана не для похудения

Кето-диета набирает популярность после рассказов знаменитостей о ее чудодейственных свойствах. Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян посоветовала диету после того, как потеряла на ней 27 килограмм. А для топ-модели Адрианы Лимы и актрисы Холли Берри — это образ жизни. Диета действительно дает возможность сбросить вес в рекордные сроки, при этом питаясь вкусной и калорийной едой.

Суть диеты заключается в том, чтобы исключить из своего рациона любые углеводы. При их недостатке организм начинает расщеплять жиры, как альтернативный источник энергии. Печень вырабатывает кетоны для поддержания нормальной работы мозга, именно поэтому такой процесс называется кетозом.

Жиров на кетогенной диете нужно есть очень много, так как больше организму неоткуда брать энергию. Жареное мясо, авокадо, масла, сыры, соусы, яйца и рыба составляют базовое кето-меню. Разрешенных овощей совсем немного, поэтому тяжелее всего на такой диете вегетарианцам, а также любителям алкоголя, от которого тоже придется отказаться.

К кето вообще нужно подходить с большим вниманием. Во-первых, необходимо планировать свой рацион так, чтобы получать все необходимые питательные вещества даже без углеводов. Это непросто: витамин С, к примеру, содержится в основном во фруктах и некоторых овощах, а отказываясь от круп, организм лишает себя большого количества железа и витамина В. Еще сложнее то, что эта диета заметно отличается от остальных своей строгостью. Если при обычном похудении от одной конфеты фигура вряд ли пострадает, то на кето это можно привести к серьезным последствиям. Чтобы организм не выкинуло из состояния кетоза, нужно потреблять меньше 20 грамм углеводов в день, поэтому любой неверный шаг может повлечь за собой возвращение массы тела.

Еще одна сложность возникает при переходе организма в кетоз. У большинства может начаться так называемый кето-грипп, основными симптомами которого являются температура, слабость, головная боль, тошнота и раздражительность. Такой переход может длиться до пяти дней, после чего должен наступить прилив сил, повышение концентрации и долгожданная потеря веса. Некоторых кето-грипп обходит стороной или проявляется в очень легкой форме. Диетологи призывают не бояться такого состояния и пить больше воды с солью для облегчения симптомов.

Когда происходит переход, начинают использоваться не только потребляемые жиры, но и те, которые были запасены организмом «на черный день». С этим и связана быстрая потеря веса. В среднем, кето-диета позволяет терять один килограмм в неделю. Но похудение — это лишь один из эффектов диеты.

Педиатр Анатолий Петров удивился, узнав, что кето используют для похудения и рассказал о ее медицинских свойствах: «Я, конечно, слышал о том, что люди садятся на кетогенную диету, чтобы похудеть, но не думал, что это достигло таких масштабов. Грубо говоря, похудение тут ни при чем. К ней прибегали еще в Древней Греции, а потом где-то с двадцатых годов она начала распространяться в Америке. И эту диету изначально разработали для лечения эпилепсии у детей. Если антиэпилептические препараты не помогают остановить приступы, что иногда случается, то прописывают кетогенную диету. Когда в крови повышается уровень кетонов, за счет голодания или отсутствия глюкозы, снижается частота припадков. Еще она может помочь при диабете 2-го типа. Конечно, если очень хочется, можно похудеть за счет нее. Но нужно быть готовым к побочным эффектам»

Частный нутрициолог Анне Андреевне Симоненко также отметила, что похудение является лишь одним из результатов кетогенного питания: «Мне многие говорили, что у них прошли акне или даже аллергические высыпания. Скорее всего, это связанно с тем, что кетоз помогает вывести из организма лишнюю воду и очистить его от токсинов».

Даже если она поможет очистить кожу, риски связанные с таким питанием не совсем оправданы. Анна Андреевна объяснила, что могут возникнуть серьезные проблемы с почками из-за изменений в выводе воды из организма. Еще более опасна аритмия, которая связана с уменьшением уровня электролитов. Отталкивающим побочным эффектом кетоза является запах ацетона изо рта, возникающий из-за расщепления печенью определенных микроэлементов.

Существует еще множество побочных эффектов: неправильное функционирование желудочно-кишечного тракта, нерегулярный сон и ослабление костей. Самое неприятное в кето-диете даже не риски для здоровья, а то, что на ней придется сидеть постоянно. Дело в том, что при переходе на обычное питание в теле начинают восстанавливаться привычные процессы и происходит накопление углеводов. Это приводит к тому, что большая часть лишнего веса вновь возвращается, и все страдания оказываются напрасными.

Анна Симоненко вынесла такой вердикт кето-диете: «Мне кажется, это слишком экстремальный способ похудения с излишними трудностями. Кето-диета очень неоднозначная, и не так много исследований на счет ее долговременных последствий для организма. Я бы посоветовала, скорее, интервальное голодание, при котором вы можете 8 часов есть, а следующие 16 употреблять только жидкости, либо что-то легкое и не содержащее глюкозы. Принцип похудения очень похож на кето-диету, но это гораздо безопасней и отклонения от такой диеты не так страшны. Интервальное голодание можно практиковать иногда, под настроение».