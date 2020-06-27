Telegram Group вернет инвесторам 1,2 млрд долларов и заплатит 18,5 млн штрафа

Telegram Group Inc. согласилась вернуть $1.2 млрд инвесторам и заплатить Федеральному суду южного округа штата Нью-Йорк штраф в размере $18.5 млн, сообщил Reuters. Такие требования суд предъявил для снятия обвинений по делу о несанкицонированных цифровых активах. Постановление суда последовало 25 июня.

В январе этого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запретила Telegram Inc. распространение токенов Gram, которое принесло интернет-компания $2,9 млрд. В SEC пришли к выводу, что Telegram продает не собственно криптовалюту, а долю в своей компании.

Павел Дуров, глава корпорации, заявил, что это не так, но не стал идти против американской комиссии. В письме, выпущенном в апреле, он предложил инвесторам своей сети Telegram Block Chain (TON) возврат средств.

TON находилась в разработке с 2017 года, но из-за судебных разбирательств Telegram Inc. пропустил срок запуска сети. В итоге Дуров объявил о закрытии проекта.

По заявлению SEC, продажа криптовалюты равнозначна торговле ценными бумагами, а, следовательно, должна быть официально зарегистрирована в соответствии с протоколом комиссии.

«Мы приветствуем новые и инновационные бизнесы, но они не могут развиваться независимо от требований федеральных законов безопасности», — так 26 июня прокомментировала ситуацию глава кибер-отдела SEC Кристина Литтман.

Теперь в течение трех лет Telegram обязуется за 45 дней информировать комиссию о выпуске любых цифровых активов, а также впредь не нарушать Акт о ценных бумагах от 1933 года.