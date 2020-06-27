Системообразуюших стало 1300

В России на данный момент, после проведенной 25 июня правительством корректировки в сторону увеличения, насчитывается более 1300 системообразующих организаций. Большая часть работает в промышленности — 43%, 14% — в транспортном комплексе, 8% — в ТЭК. Список пересматривается постоянно: как поясняют эксперты, таким образом власти держат руку на пульсе, действуя по принципу «помогая одному — помогаешь многим».

«Государство создало список системообразующих предприятий, чтобы сконцентрироваться на помощи компаниям, которые являются ведущими в своих отраслях. И от сотрудничества с которыми зависят другие предприятия. То есть, целый комплекс компаний, взаимосвязанных между собой разными экономическими отношениями: поставщики, подрядчики», — поясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Передать по цепочке

«Предоставляя данные меры поддержки, государство дает возможность предприятиям в какой-то мере снизить ущерб от кризисной ситуации в экономике и продолжать свою деятельность, что, в свою очередь, сохраняет занятость, поддерживает экономическую активность и гарантирует последующее поступление налогов на всех уровнях и по всей экономической цепочке от предприятий до физических лиц», — рассказал нашему изданию президент Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса, член Общественного совета Минэкономразвития РФ Виктор Хайков.

Понятно, что речь идет не только о топливно-энергетическом комплексе. Поддержка раскидывается широкой сетью: только в этот раз в общей сложности список системообразующих предприятий пополнился 222 организациями (в том числе, например, учреждения культуры), так что 12 компаний ТЭК кажутся каплей в море. Но ведь дело не в количестве, а в качестве.

Недооценить участие топливно-энергетического комплекса в российской экономике сложно: только за первые пять месяцев текущего года нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 2,4 трлн рублей. А по подсчетам РБК, если говорить об этой категории доходов в более «широком понимании», включив в нее, например, налоги на прибыль или НДС в отрасли, то на долю поступлений из ТЭК будет приходиться треть всех доходов бюджетной системы (хотя Минфин такую оценку не признает). Так что сколько бы театров, филармоний и музеев правительство не внесло в список системообразующих предприятий, основное действие разворачивается на другой сцене.

Добавить угля

В марте в перечень организаций топливно-энергетического комплекса включили 97 компаний, представляющих 10 основных подотраслей ТЭК. В том числе и всех крупнейших игроков нефтегазового сектора.

«Критерии для вхождения в перечень определены Правительством РФ по предложениям отраслевых министерств. Для нефтегазового комплекса — это Минэнерго России. Например, для добывающих нефть и газ предприятий таким критерием является объем добычи не менее 2 млн. тонн нефти или 1,5 млрд. куб. м. газа, а для нефтегазосервисных предприятий — выручка не менее 10 млрд. рублей. Но мы ожидаем снижения последнего критерия как минимум до 1 млрд. рублей», — сообщил Виктор Хайков.

В числе необходимых критериев также значатся доминирующее положение организации на рынке определенного товара, а также разработка и внедрение критически важных технологий и критически важного программного продукта. Есть соответствие? Добро пожаловать в систему.

Накануне отвечающими необходимым требованиям правительство признало еще 12 угольных, нефтедобывающих и сервисных компаний: в соответствии с предложениями Минэнерго «в системе» оказались ООО УК "Евраз Междуреченск", ООО "Каракан Инвест", АО "УК "Сибирская", ООО "Углетранс", ООО "МелТЭК", ООО "Интеллект Дриллинг Сервисиз" (Группа компаний АйДиЭс), АО "Инвестгеосервис" (Группа компаний "Инвестгеосервис"), ООО "Нефтьсервисхолдинг", ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", АО "Сахатранснефтегаз", АО "Русь-Ойл", ПАО "ЯТЭК". Что же дает им новый статус? В первую очередь, доступ к дешевым деньгам.

Льготы по списку

«Статус системообразующей организации дает предприятию ряд важных мер поддержки. В первую очередь — это льготные кредиты по пониженной процентной ставке на пополнение оборотных средств и сохранение занятости, конечная ставка для бизнеса — не более 5%. Кроме этого — мораторий на банкротство в течение 6 месяцев», — объясняет Виктор Хайков.

Стоит отметить, что претендовать на льготный заем в размере до 3 миллиардов рублей системообразующая организация (или ее дочернее предприятие) может в случае 30%-ного падения выручки. При этом в середине июня первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что этот критерий может быть смягчен. «Тот критерий, который мы установили, 30%-ное падение выручки за второй квартал с последующим подтверждением, предоставлением бухгалтерской отчетности в налоговую службу, он слишком жесткий», — цитирует Белоусова ТАСС.

Сейчас для сравнения и выявления 30% падения при заключении договора в июне берется выручка за апрель-май, а для тех, кто намерен взять кредит, позднее будут учитываться данные за апрель-июнь.

Между тем, доступом к льготному кредитованию поддержка государства не ограничивается. «Кроме того, предусмотрены особые условия получения отсрочки или рассрочки по налоговым платежам со сроками уплаты в 2020 году, кроме НДПИ, акцизов и налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, в случае снижения доходов на 10% и более. При падении выручки более чем на 50% компаниям может быть предоставлена рассрочка на срок до 5 лет», — добавляет Артем Деев.

Получается, вместо точечных мер организации, нуждающиеся в помощи, получают целый комплекс. Вопрос только в том, в каком виде он пройдет дальше по предполагаемым цепочкам. Ведь и в экспертном сообществе, и в правительстве уже звучали опасения относительно того, что в условиях глобального спада некоторые компании постараются сконцентрироваться на обеспечении собственной стабильности, а зависящий от них бизнес останется за бортом. Насколько эти опасения окажутся реалистичными — покажет пандемия. Которая, кстати, пока никуда не делась.