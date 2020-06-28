Компании нарастили объемы валюты до максимума с 2016 года

Вслед за ставкой

Период укрепления рубля, похоже, подходит к концу. Снижение ключевой ставки Банка России до исторических минимумов резко снижает интерес инвесторов к российскому долговому рынку.

Достаточно длительное время Центральный банк поддерживал рубль путем умеренно жесткой монетарной политики и высоких ставок. К слову, реальные процентные ставки, за вычетом инфляции, в последние годы в России были едва ли не самыми высокими среди всех развивающихся рынков.

Однако кризис, вызванный пандемией коронавируса и ставший одним из самых тяжелых в новейшей истории, заставил ЦБ пойти на активное смягчение политики, одновременно тем самым ослабляя незыблемость опоры под рублем.

Сценарий окончания укрепления российской валюты после июньского заседания Банка России «Эксперт online» подробно рассматривал еще в начале месяца.

Признаки подтверждения его реализации начали появляться практически сразу. Если перед заседанием Центробанка Минфин размещал облигации федерального займа рекордными объемами, то на первых же аукционах после ключевого события спрос на ОФЗ упал в три раза.

Объем размещения ОФЗ в минувшую среду составил всего 23 миллиарда рублей. Это минимум за три месяца, а спрос - лишь 55 миллиардов (втрое меньше, чем на предыдущей неделе).

Не получили ОФЗ поддержи и от запуска Центробанком операций РЕПО — спроса попросту не было. Во-первых, у банков и так достаточные объемы ликвидности, во-вторых, при текущих ставках и ожиданиях дальнейшего смягчения политики, пока такие операции показались им не интересными.

Рубль коллекционирует негативные факторы

Кроме того, постепенно начинает уходить еще один главный драйвер укрепления рубля: рост цен на нефть. Минимумы нашей национальной валюты практически совпали с минимумами на рынке углеводородов, после чего началось синхронное восхождение: нефть стремительно дорожала, а российская валюта не менее стремительно укреплялась.

Сейчас спрос на «черное золото» постепенно восстанавливается, однако, как свидетельствуют опросы агентства Bloomberg, почти никто не ждет дальнейшего роста цен – во всяком случае значительного.

Но и это еще не все. Спекулятивные фонды, как правило, покупают не активы в отдельных валютах, а — целыми классами. Россия – яркий представитель emerging markets. Один из крупнейших игроков на финансовых рынках, банк JP Morgan, понизил рекомендацию по развивающимся рынкам, призывая инвесторов осторожно относится к этим активам.

Иными словами, рубль постепенно «коллекционирует» негативные факторы. К тому же, начиная с июля, российская валюта традиционно чувствует себя слабее, чем в первой половине года, хотя причины для этого могут быть самые разные.

Так или иначе, уже в конце завершившейся торговой недели рубль начал слабеть. И хотя снижение курса происходило на фоне внешнего негатива, ослабление с высокой степенью вероятности может продолжиться.

Примерно две недели назад курс рубля уже предпринимал попытки снижения, однако тогда движение застопорилось в ожидании истечения квартальных контрактов на срочном рынке. Слишком большие ставки были сделаны на укрепление рубля, и крупные игроки просто не могли упустить ситуация из-под контроля в последний момент.

Сейчас никаких значимых факторов, которые могли бы удержать рубль, просто нет. Более того, российские компании, судя по всему, не особенно верят в перспективы нацвалюты. За последние два месяца они существенно нарастили объемы иностранной валюты на своих счетах, доведя показатель до максимума с 2016 года – почти 50 миллиардов долларов, такие данные приводятся в статистических данных Банка России.

Добавим, что с точки зрения технического анализа, курс доллара на Московской бирже имеет все шансы подняться в район 72 рублей. Вопрос остается только в сроках.