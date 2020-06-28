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Коронавирус в России: оперативный штаб опубликовал новые данные

Москва, 28.06.2020

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за истекшие сутки в России выявили ещё 6 791 новых больных COVID-19.

Всего к утру 28 июня в 85 регионах страны зафиксировано 634 437 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 399 087 (+5 735). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 9 073 человек (+104 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 717 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (зафиксировано 325 случаев инфицирования). Далее следуют ХМАО (+285), Иркутская область (+232) и Нижегородская область (+222)

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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