Преимущества серверной виртуализации для бизнеса

Помимо того, вычислительные ресурсы делаются автономными и взаимонезависимыми, что означает отсутствие влияния загрузки одного сервера на загрузку остальных серверов.

Разделение и управление ресурсами физического сервера осуществляются специальным программным обеспечением – гипервизором. Это дает возможность запуска на одном выделенном сервере нескольких виртуальных машин, у каждой из которых есть свои ресурсы. Благодаря такому подходу имеется возможность запуска на каждой из них собственной ОС и индивидуального набора программ, чтобы решать отдельную задачу.

Помимо этого, преимущества серверной виртуализации в облаке для бизнеса от компании https://smoff.ru/ таковы:

Быстрота развертывания и настройки – установка и запуск виртуального сервера требуют гораздо меньше времени по сравнению с развертыванием выделенного сервера.

Независимый перезапуск виртуальных машин – поскольку перезапуск каждой виртуальной машины осуществляется отдельно, он не оказывает влияния на функционирование остальных машин.

Легкость горизонтального масштабирования – имеется возможность запуска нескольких копий приложения и изменения их числа по мере надобности.

Вложенность серверов – на одном физическом сервере могут работать несколько вложенных друг в друга виртуальных серверов. Такая необходимость может возникнуть в некоторых сценариях, хотя это и требует существенных затрат ресурсов на функционирование нескольких гипервизоров.

Для малых предприятий главная задача заключается в том, чтобы выжить. Важнейшее условие ее успешного решения состоит в рентабельности бизнеса, и уменьшение издержек не менее важно, чем максимизация прибыли. На первых порах запуск сайта на веб-хостинге представляется эффективным решением, но с течением времени его ресурсов начинает не хватать, а возможность регулярно оплачивать функционирование выделенного сервера имеется не всегда. В такой ситуации выходом становится переезд с веб-хостинга на виртуальный сервер. Он обеспечивает бизнесу гораздо более значительные ресурсы по доступной стоимости, при этом исчезает зависимость от нагрузки, которая создается соседями по веб-хостингу.

По мере развития бизнеса появляются и другие задачи, включая хранение баз данных и финансовой отчетности в облаке для предоставления удобного и защищенного доступа к ним работников разных филиалов. Серверная виртуализация дает возможность эффективного решения этих задач.