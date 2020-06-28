Прогноз погоды на неделю: россиян ждёт «температурная пила»

Русская равнина продолжает оставаться во власти очень нестабильной погодной обстановки, за сменой которой не успевают поспевать даже видавшие виды синоптики. По их данным, предстоящую неделю жителей России вновь ожидает «температурная пила».

Под этим термином метеорологи подразумевают резкие перепады температурного фона. В частности, такая погода в ближайшие 7 дней ожидается в центре и на северо-западе страны, а также в Сибири, Приморье и на Дальнем Востоке.

Погода на 7 дней в Москве. Точный прогноз синоптиков

Так, в Москве где ещё вчера воздух прогревался до плюс 30, уже в ночь на понедельник, 29 июня под влиянием холодного атмосферного фронта, столбики термометров опустятся до плюс 11-12. При это в светлое время суток также будет свежо – плюс 19-21. Во вторник, 30 июня и в среду, 1 июля станет немного теплее – плюс 21-22. Но в первый день второго календарного месяца лета ожидается небольшой дождь и незначительное похолодание.

Однако уже в четверг и пятницу в столичный регион вернётся летняя погода – градусники покажут плюс 26-27. Завершится же неделя очередной «температурной пилой». Так, в субботу, 4 июля столбики термометров начнут опускаться вниз, возможны дожди и грозы. С воскресенья, 5 июля, погода под влиянием восточного антициклона вновь поменяется. Ветер в столичном регионе усилится до 15 метров в секунду, но температура при этом вырастет – до плюс 26.

Напомним, сегодня столичное Управление МЧС предупредило жителей Москвы о грозе с градом и ветром с порывами до 20 метров в секунду. Предупреждение действует до 21:00 мск. В этой связи спасатели рекомендуют из-за ухудшения видимости на дорогах во время грозы отказаться от поездок на личных авто. Пешеходам посоветовали соблюдать осторожность при выходе на улицу, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также ни в коем случае не прятаться от дождя под деревьями.

Прогноз погоды на неделю в СПб

«Температурная пила» на предстоящей неделе также ждёт жителей Санкт-Петербурга. Ещё вчера все пляжи Северной столицы и Ленинградской области были забиты под завязку – на ярком солнце воздух прогревался до плюс 27-29. Сегодня в СПб уже было не выше плюс 20, местами шёл небольшой дождь.

Завтра в регионе вновь станет теплее – плюс 23-24. Однако во вторник, 30 июня сильный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду доставит сюда грозовые тучи, на город обрушится мощный ливень, а столбики термометров опустятся до плюс 17-18.

Июль в СПб начнётся со слабых осадков и плюс 19-21. В субботу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области станет пасмурно, а воздух потеплеет до плюс 27-28. В воскресенье, 5 июля похолодает до 20 градусов, но осадки при этом прекратятся.

Погода в Приморье на 7 дней

Резкие перепады температурного фона в ближайшие 7 дней будут также наблюдаться в Приморье. Этот регион всю эту неделю в буквальном смысле этого слова заливало небесной влагой. И как обещают метеорологи, пасмурная, дождливая погода сохранится здесь в понедельник, 29 июня и во вторник, 30 июня.

Но обильными и длительными осадки не будут, а воздух в континентальных частях Приморье составит плюс 16-17, на побережье будет заметно прохладнее – всего плюс 12-15.

Однако во второй половине недели «температурная пила» заработает с новой силой. Например, во Владивостоке в четверг, 2 июля ожидается плюс 23-25, при этом будет ярко будет светить солнце и обойдётся без осадков. До конца рабочей недели на всей территории Приморья сохранится очень комфортная погода, но в уикенд всё снова поменяется – по прогнозу синоптиков, регион накроет новый циклон. Ожидается, что он принесёт сюда новую порцию холодного воздуха, который на побережье остынет до плюс 16-18. Также возможны дожди, грозы и сильный ветер.

Как уберечь организм от «температурной пилы»? Советы медиков

Резкие перепады климатической обстановки, которые ожидаются на этой неделе, могут вызвать серьёзный дискомфорт у пожилых людей, а также у тех, кто страдает недугами сердечно-сосудистой системы.

Чтобы уберечь свой организм от последствий «температурной пилы» медики советуют строго соблюдать рекомендации врачей по приёму медикаментов. При этом метеозависимым людям помогут адаптогены. Речь идёт о таких растительных веществах, как элеутерококк, мелатонин и китайский лимонник.

Также очень важно соблюдать разницу между комнатной и уличной температурой – она должна составлять не более 5 градусов. Другими словами, если на улице столбики термометров поднимаются до плюс 30, то кондиционер должен охлаждать воздух в помещении строго до плюс 25. В противном случае гарантирован радикулит, насморк и кашель.

Также очень важно соблюдать водный баланс в организме – при сильной жаре поможет вода. В неё рекомендуется добавить растворимые соли натрия и магния. Это поможет восполнить потерю жидкости и микроэлементов, а также не допустить сгущения крови, что спасёт от образования тромбов.