Путин: жизни и здоровье россиян важнее спасения экономики

Глава РФ Владимир Путин заявил, что жизни россиян важнее спасения экономики. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1». При этом президент отметил, что здоровье граждан лежит в основе каждого государства, и наша страна здесь не исключение.

«Тем более у нас, с нашими территориями, с нашими демографическими проблемами это проблема проблем, вопрос вопросов, абсолютно приоритетная вещь», – сказал российский лидер.

Президент также подчеркнул, что самое главное – это жизни и здоровье людей, в всё остальное уже потом.

«Все свои проблемы мы решим потом. Всё потом к этому приложится. Но главное это жизнь и здоровье россиян», – резюмировал Путин.

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 28 июля

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за истекшие сутки в России выявили ещё 6 791 новых больных COVID-19.

Всего к утру 28 июня в 85 регионах страны зафиксировано 634 437 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 399 087 (+5 735). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 9 073 человек (+104 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 717 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (зафиксировано 325 случаев инфицирования). Далее следуют ХМАО (+285), Иркутская область (+232) и Нижегородская область (+222)

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.