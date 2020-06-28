РФ готова поставлять на мировой рынок препараты против COVID-19, тест-системы и вакцины

Михаил Мурашко – глава Минздрава РФ – заявил, что наша страна, учитывая высокий риск второй волны пандемии коронавируса, готова поставлять на мировой рынок препараты против COVID-19, а также тест-системы и вакцины.

Во время своего выступления на онлайн-саммите «Глобальная цель – объединимся ради будущего», министр также отметил, что с первых дней эпидемии коронавируса Россия оказывает всестороннюю поддержку странам Европы, Азии и Америки, передаёт РИА Новости.

Напомним, в России испытание вакцины от коронавирусной инфекции проводится Министерством обороны совместно с Центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Сами испытуемые находятся в госпитале им. Бурденко в Москве. Здесь проводятся испытания жидкой вакцины. Также идут исследования в Сеченовском университете, где применяется препарат в виде порошка. Первая партия добровольцев была вакцинирована 18 июня, через неделю вакцину получили еще 20 человек.

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 28 июля

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за истекшие сутки в России выявили ещё 6 791 новых больных COVID-19.

Всего к утру 28 июня в 85 регионах страны зафиксировано 634 437 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 399 087 (+5 735). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 9 073 человек (+104 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 717 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (зафиксировано 325 случаев инфицирования). Далее следуют ХМАО (+285), Иркутская область (+232) и Нижегородская область (+222)

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.