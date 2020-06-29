Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический максимум

На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) сцена бензина АИ-95 побила максимум начала 2018 года.

Стоимость этой марки топлива с поставкой в Европейской части РФ выросла на 0,4% и достигла 58,174 тыс. руб. за 1 тонну. При этом объём торгов составил 7,53 тыс. тонн на общую сумму 438 млн руб. Предыдущие исторические максимумы были зафиксировали 17, 18 и 26 июня.

Стоимость 1 тонны бензина АИ-92 по итогам сегодняшних торгов на СПбМТСБ составила 50,493 тыс. руб. что на 0,23% ниже закрытия торгов пятничной сессии. Объём торгов этой марки бензина – 13,625 тыс. тонн (688 млн руб.).

Напомним, СПбМТСБ организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, стройматериалов, минеральных удобрений. Кроме того, биржа проводит торги на срочном рынке. В ходе торгов формируется оптовая цена топлива. Всего на СПбМТСБ реализуется не более 20% от общего производства бензина в РФ.