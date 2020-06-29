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Для настоящего искусства преград не существует!

Москва, 29.06.2020
Концертное агентство TCI и объединенная группа компаний SAV Entertainment и Русский Шоу-Центр представляют: впервые в Москве летние офлайн-концерты LIVE & DRIVE на парковке СК «Лужники».
#Культура
  • Для настоящего искусства преград не существует!

предоставлено пресс-службой

LIVE & DRIVE – это совместный проект концертного агентства TCI и объединенной группы компаний SAV Entertainment и Русский Шоу-Центр, которые нашли решение, как сделать это лето действительно запоминающимся, несмотря на условия сложившейся ситуации, связанной, в частности, с запретом на организацию и проведение массовых мероприятий. Мы вспомнили старые кинотеатры под открытым небом и вдохновились опытом европейских коллег, которые уже смогли организовать концерты в формате Drive-in.

LIVE & DRIVE – это серия летних мероприятий, во время которых живое выступление артистов будет проходить на сцене перед зрителями, находящимися внутри своих автомобилей, что позволит соблюсти ограничения и социальную дистанцию между людьми. Весь звук будет транслироваться через FM-приемники.

Концерты состоятся каждую пятницу и субботу на парковке южного ядра СК «Лужники», начиная с 4 июля и заканчивая 29 августом 2020 года. Весь line-up включает имена российских музыкантов, что позволит поддержать артистов, чьи запланированные концерты также были отменены или перенесены на более поздние сроки.

На летнюю сцену выйдут: The Hatters – 4 июля, Zivert – 5 июля, Леонид Агутин – 10 июля, Сплин – 11 июля, Диана Арбенина. Ночные Снайперы – 17 июля и многие другие.

LIVE & DRIVE станет масштабным городским мероприятием, куда можно приехать семьей или компанией друзей. На территории СК «Лужники» зрители смогут заказать еду и напитки с помощью специального приложения.

Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников о серии мероприятий Live&Drive: «Каждый концерт Live&Drive уникален. В онлайн-концерты, которые сейчас в тренде, мы не верим. Мы верим только в контакт «артист-публика», ведь ничто не может заменить настоящих и ярких впечатлений от живого исполнения артистов и живой реакции публики. Live&Drive – это единственная возможность этим летом побывать на настоящем концерте, где будет полный интерактив, общение с Артистом. Сцену прекрасно видно с любой точки, также вы сможете по полной оценить вашу аудиосистему в машине, а еще вы сможете сигналить и мигать фарами в такт музыки с группой!  Надеюсь, в таком формате мы будем делать для вас шоу только этим летом, поэтому рекомендую не пропустить эти исключительные концерты».

Приобрести билеты, ознакомиться с расписанием артистов и более подробной информацией о серии мероприятий вы можете на сайте www.livedrivemoscow.ru. Возрастное ограничение присвоено каждому концерту индивидуально в зависимости от программы артиста.

Поспешите – количество машинных мест на каждый день мероприятий ограничено.

Врываемся в лето вместе с LIVE & DRIVE!

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