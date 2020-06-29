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Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне

Москва, 29.06.2020

Если человек обеспокоен утечкой своих персональных данный, то ему лучше отключить геолокацию на своем смартфоне или ограничить доступ к ней, рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко. Он уточнил, что мобильные приложения обмениваются рекламными предпочтениями пользователей, формирующихся при помощи сбора информации из разных источников, в первую очередь, геолокации, пишет «Прайм».

«К примеру, если пользователь зашел в Instagram, приложение может определить, что человек находится на Красной площади, и передать эту информацию в другие приложения-партнеры», - уточнил эксперт. Он пояснил, что если пользователь смартфона ограничит доступ к геолокации, то информация собираться не будет. Помимо этого, отключение геолокации помогает продлить время работы смартфона от аккумулятора. Из минусов эксперт называет трудоемкость процесса выключения геолокации на уровне системы и каждого приложения, которое необходимо использовать в конкретный момент. Вместо этого, Гриценко советует внимательно ознакомиться с настройками приватности устройства и определить, каким сервисам вы готовы разрешить определять собственное местоположение.

Также эксперт считает, что геолокация может принести пользу в плане определения своего местоположения для некоторых мессенджеров, например, в WhatsApp можно поделиться своим местоположением с друзьями в реальном времени, чтобы проще и быстрее найти друг друга на улице.

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