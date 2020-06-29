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Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Москва, 29.06.2020
  • Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

ТАСС

По заявлению главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, заболеваемость COVID-19 в мире ускоряется, передает ТАСС. Он также подчеркнул, что завершение пандемии на данный момент времени не рассматривается.

«У вируса имеется все еще большое пространство для продвижения», – заявил Гебрейесус. Он добавил, что «пандемия пока даже не приблизилась к завершению и это является суровой реальностью».

При этом глава ВОЗ заявил, что несмотря на то, что многие страны достигли прогресса в борьбе с эпидемией, распространение вируса продолжается. Он добавил, что на этой неделе пройдет совещание экспертной группы по оценке прогресса в исследованиях. Также будет продолжена выработка плана действий по борьбе с вызываемом коронавирусом заболеванием на новом этапе.

Гебрейесус напомнил также, что завтра, 30 июня исполняется ровно полгода с того момента, как ВОЗ получила сообщения из Китая о вспышке неизвестной коронавирусной инфекции в мегаполисе Ухань. Дата совпала с «достижением уровня в 10 млн заразившихся коронавирусом и 500 тыс. смертей». Он отметил, что за это время народы мира проявили как свои лучшие качества солидарность и доброту, так и имели место такие негативные явления, как «стигматизация, дезинформация и политизация пандемии».

Ранее сообщалось, что первое место в мире по числу заболевших занимают США, где заразилось коронавирусом более 2,54 миллиона человек, на втором месте закрепилась Бразилия. В стране уже 1,34 миллиона человек заразились СOVID-19. На третьем месте России, с 634,4 тыс. заболевших за все время эпидемии. Далее следуют Индия (528,8 тысячи) и Великобритания (312,6 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Перу, Чили, Испания, Италия и Иран. Самый высокий показатель безвозвратных потерь в США - 125 803 человека.

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