Город в городе: как изменится жилая застройка

Изменятся и жилые комплексы – уже сегодня они становятся более автономными, приближаясь к формату «город в городе».

Исследования рынка жилой недвижимости показывают, что все больше застройщиков уделяют внимание планированию общественных зон. Например, в жилых комплексах Новой Москвы площадь благоустроенной территории в среднем превышает 70% участка, посчитали аналитики «Метриум». А в трети проектов предусмотрены скверы, парки, набережные и променады.

Опросы покупателей показывают, что благоустройство территории входит в топ-5 критериев при выборе жилья – наряду с ценой и местоположением. Период вынужденной самоизоляции только подчеркнул важность закрытого двора, где в случае введения карантинных мер можно спокойно гулять с соблюдением мер предосторожности. Планировка ЖК с закрытым двором, очевидно, потребует и пересмотра планировок лобби. Его логично сделать «сквозным», с двумя входами – с улицы и со двора. Такая структура уже реализуется в новых комплексах, и это очень удобно жителям.

Также самоизоляция выявила запрос на балконы – в новых комплексах их стало немного. А в ближайшее время мы ждем интереса к озелененным кровлям и организации там прогулочных зон. Это перестает быть атрибутом жилья элитного класса. В конце мая, в разгар самоизоляции, был принят ГОСТ «Озеленяемые и эксплуатируемые крыши зданий и сооружений. Технические и экологические требования», в котором изложены требования к обустройству и эксплуатации зеленой кровли. Их должны учитывать проектировщики и строители, поэтому в будущем стоит ожидать появления садов на крыше в жилье массового сегмента.

КутузовGRAD I www.ingrad.ru

Еще раньше застройщики начали внедрять принципы проектирования, способствующие распределению потоков людей. Так, квартальная застройка, строительство социальной инфраструктуры и офисно-деловой недвижимости в районах массового проживания людей приняты за основу программы реновации. Современные проекты жилой застройки предполагают, что магазины и аптеки, банки, салоны красоты и фитнес-клубы, службы быта и кафе, автомойки и другая инфраструктура расположены на первых этажах домов. На территории комплексов есть пешеходные и велодорожки, парки, так называемые «малые архитектурные формы» (скамьи, клумбы, небольшие фонтаны и др.). Все это позволяет в случае необходимости не покидать пределы не только своего района, но и даже своего ЖК.

Конечно, изоляция – не навсегда. Но полученный опыт повлияет на дальнейшее развитие городов. Можно предположить, что после окончания будет принят закон, регламентирующий действия в таких чрезвычайных ситуациях. В нем необходимо прописать форматы работы каждого сектора экономики, под которые бизнес будет подстраиваться. Этот карантин, например, показал, что не стоило закрывать рестораны емкостью до 10 посадочных мест. В них вполне можно было обеспечить соблюдение всех санитарных норм.

Я думаю, что нас ждет тренд на индивидуализацию и уменьшение торговых площадей – моллы площадью 5 тысяч квадратных метров будут пользоваться меньшей популярностью, чем маленькие локальные магазины и т.д. Это не значит, что все существующие мегаформаты мгновенно умрут: ТЦ, фудхоллы, большие рестораны и другие уже работающие объекты поздно перестраивать. Но при проектировании новых объектов все будут стараться делать более индивидуальные истории, даже в крупных объектах. Можно, например, как в старых гостиных дворах, предусмотреть отдельные входы в каждый магазин с улицы.

Примерно так же можно поступить и с парками. Сегодня там существуют «тихие зоны» – места для уединения. В экстренной ситуации, с какой мы столкнулись в этом году, их можно переделать в «зоны изоляции», изменив направление движения людских потоков.