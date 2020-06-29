Китай нацелился на российскую нефть

Госкорпорации China Petroleum & Chemical, PetroChina, Cnooc и Sinochem Group приняли решение о совместных закупках на рынке углеводородов. Как сообщает Bloomberg, сейчас китайские промышленники разрабатывают совместный план, который должен облегчить для них участие в закупках нефти на спотовом рынке и упрочить их позиции за счет консолидации ресурсов. Закупки будут касаться, в том числе, нефти из РФ.

Согласно предварительному плану, на который ссылается источник издания, совместная деятельность корпораций на рынке нефти начнется с подачи коллективных заявок на приобретение углеводородов российских и африканских марок. В дальнейшем же китайские корпорации могут превратиться в крупнейшего покупателя нефти в мире.

Этот предварительный план нашел поддержку правительства КНР и отраслевого регулятора. В связи с этим китайские госкорпорации приступят к его реализации уже в июле. Речь идет о заявках на закупку сырья российского сорта ESPO (трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан» — ВСТО). В дальнейшем, в случае успеха, в состав объединения могут допустить и компании, не принадлежащие государству.

Россия в плюсе

Это попытка оказывать большее влияние на физический рынок нефти, уверена старший аналитик по нефтегазовому сектору Центра энергетики Московской школы управления Сколково Екатерина Грушевенко. Возможности по закупке этой объединённой организации оцениваются примерно в 5 мб/с. Для России, в случае сильной переговорной позиции, это возможность обеспечить себе более стабильный рынок сбыта своего сырья уверена она.

И все же, с точки зрения глобального баланса спроса и предложения эти меры не должны привести к существенным изменениям на рынке, возражает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин. Некоторое влияние может быть оказано лишь на некоторые сорта нефти, на которые может формироваться повышенный спрос, т.е. в них может образовываться премия.

Еще точно неясно, как будет происходить сотрудничество между покупателями и продавцами. Необходимо дождаться официальных заявлений. Пока же речь идет лишь о предварительных переговорах. Возможно, предполагает эксперт, это просто попытка создания института, который будет иметь более значительное влияние на цену в плане спроса.

Последнее китайское предупреждение

План нефтяных компаний Поднебесной — это некое «последнее китайское предупреждение» рынку, считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Конъюнктура резко изменилась в последние месяцы, спрос на «чёрное золото» ощутимо упал и, очевидно, надолго. В таких условиях во многом идёт трансформация из «рынка продавцов» в «рынок покупателей». Этим стало возможно воспользоваться крупным потребителям.

В экономике известно понятие «монопсония». Это «монополия наоборот», поясняет аналитик. При ней господствует не поставщик-монополист, а доминирующий крупный покупатель. И если монополия позволяет устанавливать и повышать цены предложения, то монопсония диктует и понижает цены спроса. Такое положение и стремится создать Пекин за счёт согласованных масштабных закупок. По принципу «оптом — дешевле». Кроме того, достигается экономия расходов монопсониста за счёт единой системы логистики — транспортировки, складов, распределения товара и пр. Таким образом, для китайских нефтяных компаний выгоды налицо.

А поскольку в данном консорциуме участвуют государственные компании, контролируемые из единого центра, то административно организовать его достаточно легко. Поэтому соответствующие планы вполне достижимы на практике, уверен Марк Гойхман. Помимо текущих экономических выгод, это сулит Китаю упрочение его положения как глобального игрока, воздействующего на рынки.

Для России как производителя и экспортёра сырья данная ситуация в целом неблагоприятна, полагает эксперт. Она может означать дополнительное давление на цены и способна сбить их на 2-3 доллара за баррель. Это может привести к относительному уменьшению экспортной выручки. Плюсом для нас, с другой стороны, может стать та же экономия на логистике — поставлять товар в адрес единого крупного получателя организационно легче, чем нескольким потребителям.