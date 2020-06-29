Курс доллара пошел на разворот

Рубль вечером в пятницу, 28 июня ускорил снижение к основным резеврным мировым валютам на фоне усилившей падение нефти. Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 69,76 руб., курс евро – 78,25 руб. Таким образом, за неделю нацвалюта подорожала к доллару на 27 коп., а к евро – на 52 коп.

По мнению экспертов, основными факторами, которые не позволили рублю укрепиться на прошлой рабочей неделе стала негативная информация о росте числа заболевших COVID-19 в США и других странах мира. Это, в свою очередь, указывает на долгосрочные препятствия для восстановления спроса на «чёрное золото», что уже привело к тому, что в пятницу мировые цены на нефть продолжили своё снижение.

Так, стоимость контрактов на Brent снизилась за сутки на 1,46%, упав до 40,45 долл. Потеряли в цене и фьючерсы на нефть WTI, которые торговались по 37,95 долл. за бочку (-1,99%).

Как отметил Григорий Жирнов из Нордеа банка, против рубля в конце прошлой недели сыграл, прежде всего, нефтяной фактор. При этом он полагает, что и в начале недели наступившей продолжится тенденция к снижению курса российской валюты, который почти наверняка уже сегодня-завтра уйдёт за отметку в 70,00.

«Движение в паре доллар-рубль будет идти сторону дальнейшего ослабления с учётом огромного числа факторов неопределенности. Речь идёт о непростой ситуации с коронавирусом, которая наблюдается сейчас в мире. Также пока никак не раскачается глобальная деловая активность. Кроме того, завершился налоговый период, в результате чего наша валюта лишился едва ли не единственного фактора поддержки. В этой связи мы ждём в ближайшие дни ухода рубл в коридор 70,00-70,50», – предположил Жирнов.

В свою очередь Александр Купцикевич из FxPro считает, что рубль завершил неделю относительно успешно, даже несмотря на то, что цены на нефть, от которых во многом зависит курс российской валюты, ушли резко вниз. При этом он считает, что над «чёрным золотом» продолжат сгущаться тучи.

«В США уже заявили о повышении уровня добычи сырья. А это на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки может окончательно обрушить нефтяные котировки, вслед за которыми обвалится и рубль», – уверен эксперт.

Понимая это, игроки стараются действовать на опережение. Другими словами, как пояснил Купцевич, курс нацвалюты уже завершил свой коррекционный откат вверх, и в перспективе минимум двух-трёх недель продолжит постепенно снижаться, причём не только к доллару, но к и евро.

«Мы считаем, что к пятнице, а может даже раньше доллар будет торговаться уже в диапазоне 70,70-70,90 руб. К началу же августа он и вовсе преодолеет психологические отметки в 71,00 и в 72,00, приблизившись к 73,00. И, как мы полагаем, это только начало – в дальнейшем ослабление рубля лишь усилится», – резюмировал он.

Дмитрий Полин из ProFinance.ru также убеждён, что на этой неделе рубль готов развернуться вниз.

«Если мы внимательно посмотрим на тенденцию движения курса за последний месяц, то можно сказать, что критической на данный момент для курса национальной валюты станет на этой неделе линия в районе 70,60-71,90», – отметил он.

Между тем, Ксения Лапина из QBF смотрит на перспективы рубля более оптимистично. По её мнению, на этой неделе доллар к рублю останется в широком диапазоне – 68,50−70,50. Хотя и она считает, что шансов не уйти за 70,00 у российской валюты не так уж и много.

«Курс рубля на этой неделе будет зависеть от множества факторов. Но главный из них это нефть, – отметила она. – И если цена на «чёрное золота» сорта Brent будет в пределах 39,50-40,00 долл. за баррель, что вполне вероятно, то рубль очень скорое перешагнёт отметку в 70,00. В пользу вероятного ослабления нацвалюты говорит также готовность российского регулятора к дальнейшему снижению ключевой ставки».

При этом, согласно её прогнозу, динамика курса рубля в паре с евро напрямую будет зависеть от того, как единая валюта ЕС поведёт себя относительно доллара.

«Но здесь надо понимать, что волатильность в евро сейчас заметно меньше, чем в американской валюте. Поэтому мы предполагаем, что до конца недели пара евро-рубль станет торговаться в коридоре 77,50−79,00 руб.», – заявила Лапина.