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Ливийские племена намерены открыть в РФ счёт для прибыли от нефти

Москва, 29.06.2020

Верховный совет шейхов и старейшин племён Ливии планирует открыть в одном из российских банков счёт для справедливого распределения прибыли от продажи «чёрного золота» между всеми ливийцами.

По словам, вице-председателя совета ас-Сенуси аль-Халики, племена выступают против поступления всех средств от добычи нефти Правительству национального согласия (ПНС). Как пояснил он, свою позицию ливийские племена уже несколько раз озвучивали на переговорах с международным сообществом, передаёт РИА Новости.

«Мы предложили международному сообществу открыть новый банковский счёт, на который бы поступала вся прибыль от продажи ливийского «чёрного золота». Я хотел бы, чтобы этот счёт был открыт в одном из российских банков, чтобы все средства от продажи сырья были на этом счету и распределялись в равной степени между тремя регионами Ливии», – резюмировал аль-Халик, добавив, что эти средства могли бы использоваться на развитие системы здравоохранения, образования и инфраструктуры страны.

Напомним, в Ливии продолжается противостояние между ПНС Файеза Сарраджа и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара.  

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