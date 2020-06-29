Лукашенко заявил, что Белоруссия может потерять часть территорий

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе закрытого выступления перед активом Минской области предупредил о возможной потери республикой части своих территорий, а также к возврату страны к границам 1921 года, передает телеканал «Беларусь 1».

Политик призвал не «возвращаться к тому, от чего мы с вами ушли», комментируя карту «Межы Беларусi — 1921-1946».

«Думаю, вот, сейчас ребята выведут — 1921 год, Рижский. Видите, вот эта розовая полосочка (указывает на карту). Это наши нацмены с 21-го года воевали за незалежную Белоруссию. Вот что нам осталось в 21-м году», - пояснил Лукашенко. Он уточнил, что все остальное «разменяли и отдали Западу, Польше, что-то там на востоке было у России».

Глава республики напомнил, что в 1939 году белорусские границы проходили вблизи Минска. Но границы страны могли быть совсем другими сегодня, если бы осенью того же года Красная Армия не присоединила Западную Белоруссию, находившуюся в составе Польши.

«Вот я не хочу, чтобы было это сейчас. Поэтому подумайте, в какой стране мы будем жить», - заявил политик. Он также призвал всех, кто хочет решить «эту проблему встать рядом, а тех кто не может помочь, отойти в сторону и не мешать».

Напомним, 9 августа в Белоруссии пройдут выборы президента страны. Действующий глава республики намерен баллотироваться на шестой срок. Он не раз заявлял, что в стране хотят устроить революцию. В частности, 25 июня Лукашенко завил о вмешательстве России и Польши в предвыборную кампанию Белоруссии. Он пообещал обсудить сложившуюся ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.