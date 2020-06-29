НОВЫЙ ПРОЕКТ ФЕСТИВАЛЯ «БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС»

Начиная со 02 июля еженедельно по четвергам в 19.00 (мск) на официальном YouTube-канале Фестиваля: https://www.youtube.com/channel/UCKWrcJzHoB3qjPumjf5ilLQ/ будут выходить выпуски нового проекта «БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ», сделанные на основе архивных записей гала-концертов 2015-2019 гг. Записи предоставлены Центром Бенуа. Каждый выпуск будет доступен для просмотра в течение 48 часов.

Официальные хэштеги проекта: #БенуаСтраницыИстории и #BenoisPagesofHistory

Первые пять выпусков подготовлены на основе номеров, представленных на гала 2015-2016 гг.

ПРОГРАММА

Выпуск I. Начало показа: четверг, 02 июля, 19.00, время московское (17.00 -Лондон, 12.00 - Нью-Йорк). Доступ в течение 48 часов.

А. Хольшки, фрагмент из балета «ГЛУБОКОЕ ПОЛЕ», хореография МАРТИНА ШЛЕПФЕРА, лауреата Бенуа де ла Данс. Исполняют солисты Балета на Рейне: ЮКО КАТО, СО-ЙОН КИМ, ЧАЙДОЗИ НЗЕРЕМ;

«О ЧЁМ Я ДУМАЮ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ», хореография и текст АЛЕКСАНДРА ЭКМАНА, дипломанта Бенуа де ла Данс. Исполняет: АЛЕКСАНДР ЭКМАН;

Д. Шостакович, адажио из балета «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ», хореография ЖАН-КРИСТОФА МАЙО, лауреата Бенуа де ла Данс. Исполняют солисты Большого театра, лауреаты Бенуа де ла Данс: ОЛЬГА СМИРНОВА и СЕМЕН ЧУДИН.

Выпуск II. Начало показа: четверг, 9 июля, 19.00, время московское (17.00 -Лондон, 12.00 - Нью-Йорк). Доступ в течение 48 часов.

М. Жарр, дуэт из балета «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ», хореография РОЛАНА ПЕТИ, лауреата Бенуа де ла Данс. Исполняют: солистка театра Ла Скала НИКОЛЕТТА МАННИ, дипломант «Бенуа де ла Данс», и солист Михайловского театра ИВАН ВАСИЛЬЕВ, лауреат «Бенуа де ла Данс;

И.-С. Бах, «И ТАК ОНО ЕСТЬ», хореография ДУАЙТА РОДЕНА, дипломанта Бенуа де ла Данс. Исполняет солист Современного балета Complexions КЛИФФОРД УИЛЬЯМС, дипломант Бенуа де ла Данс;

Р. Дриго, па де де из балета «ТАЛИСМАН», хореография МАРИУСА ПЕТИПА. Исполняют солисты Большого театра: ЕВГЕНИЯ ОБРАЗЦОВА, дипломант Бенуа де ла Данс, и ДЕНИС РОДЬКИН, лауреат Бенуа де ла Данс.

Выпуск III. Начало показа: четверг, 16 июля, 19.00, время московское (17.00 -Лондон, 12.00 - Нью-Йорк). Доступ в течение 48 часов.

С. Прокофьев, дуэт из балета «ЗОЛУШКА», хореография РУДОЛЬФА НУРЕЕВА. Исполняют солисты Парижской оперы: ДОРОТЕ ЖИЛЬБЕР, дипломант Бенуа де ла Данс, и УГО МАРШАН, лауреат Бенуа де ла Данс;

И. Брамс, соло из балета «РЕДИСКА», хореография МАТСА ЭКА, лауреата Бенуа де ла Данс. Исполняет солистка Балета на Рейне ЮКО КАТО;

Э. Сати, «ТРИ ГНОСЬЕННЫ», хореография ХАНСА ВАН МАНЕНА, лауреата Бенуа де ла Данс. Исполняют солисты Мариинского театра: УЛЬЯНА ЛОПАТКИНА, лауреат Бенуа де ла Данс, и АНДРЕЙ ЕРМАКОВ. Партия фортепиано – АЛЕКСЕЙ МЕЛЕНТЬЕВ

Выпуск IV. Начало показа: четверг, 23 июля, 19.00, время московское (17.00 -Лондон, 12.00 - Нью-Йорк). Доступ в течение 48 часов.

И.Берлин. «ЩЕКА К ЩЕКЕ», хореография РОЛАНА ПЕТИ, лауреата Бенуа де ла Данс. Исполняют: солистка театра Ла Скала НИКОЛЕТТА МАННИ, дипломант Бенуа де ла Данс и ЛУИДЖИ БОНИНО;

К.В. Глюк. «ТАНЕЦ БЛАЖЕННЫХ ДУШ», хореография ФРЕДЕРИКА АШТОНА. Исполняет приглашённый солист Мариинского театра ДЕНИС МАТВИЕНКО, дипломант «Бенуа де ла Данс;

ПА ДЕ ДЕ на музыку из балета «Лебединое озеро» П. Чайковского (III акт), хореография ДЖОРДЖА БАЛАНЧИНА, © The George Balanchine Trust. Исполняют солисты Большого театра: ЕВГЕНИЯ ОБРАЗЦОВА, дипломант Бенуа де ла Данс, и СЕМЁН ЧУДИН, лауреат Бенуа де ла Данс.

Постановка Балета Джорджа Баланчина «ПА ДЕ ДЕ ЧАЙКОВСКОГО» подготовлена в сотрудничестве с Фондом Джорджа Баланчина и выполнена в соответствии со стандартами Стиля Баланчина и Техники Баланчина , установленными и представленными Фондом.

Выпуск V. Начало показа: четверг, 30 июля, 19.00, время московское (17.00 -Лондон, 12.00 - Нью-Йорк). Доступ в течение 48 часов.

Ж.Бизе/Р.Щедрин. Дуэт из балета «КАРМЕН», хореография ЙОХАНА ИНГЕРА лауреата Бенуа де ла Данс. Исполняют солисты Национальной компании танца Испании: ЭМИЛИЯ ГИСЛАДОТТИР и ДААН ВЕРВООРТ;

К. Сен-Санс. «ЛЕБЕДЬ», хореография МИХАИЛА ФОКИНА. Исполняет солистка Мариинского театра УЛЬЯНА ЛОПАТКИНА, лауреат Бенуа де ла Данс;

Дуэт из балета «АРЛЕЗИАНКА» на музыку Ж.Бизе, хореография РОЛАНА ПЕТИ, лауреата Бенуа де ла Данс. Исполняют солисты Гамбургского балета, лауреаты Бенуа де ла Данс: СИЛЬВИЯ АЦЦОНИ и АЛЕКСАНДР РЯБКО.

Показы всех выпусков пройдут на YouTube-канале Фестиваля: https://www.youtube.com/channel/UCKWrcJzHoB3qjPumjf5ilLQ/

Возрастная категория: 16+

Даты и время начала показа следующих выпусков, а также их программа будут объявлены дополнительно. Следите за информацией в Интернете на официальных ресурсах Фестиваля:

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCKWrcJzHoB3qjPumjf5ilLQ/

Сайт: http://benois.theatre.ru/

Facebook: https://www.facebook.com/BenoisDeLaDanse

Vk: http://vk.com/benois_de_la_danse

Instagram: https://www.instagram.com/benois_de_la_danse_official/

Тwitter: https://twitter.com/BenoisDeLaDanse

Центр Бенуа благодарит за многолетнее сотрудничество Госкорпорацию «Росатом», ПАО Северсталь, а также ExxonModil, KLM, AirFrance, отель Метрополь и ООО «Гармония Флора» и нашего нового партнёра компанию Nordgold.

Информация о Призе:

Международный балетный Приз «Бенуа де ла Данс» (Benois de la Dansе), известный в мире как «Балетный Оскар», присуждается ежегодно за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год.

Приз Benois de la Danse учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии, ныне Международный Союз деятелей хореографии, и представлен впервые в том же году на Исторической сцене Большого театра России.

С первого дня существования Программы её художественным руководителем и, по должности, председателем жюри является президент международного Союза деятелей хореографии, выдающийся хореограф Юрий Григорович. Дирекция и Организатор Программы – общественная некоммерческая организация «Центр Бенуа». Автор статуэтки Приза – известный скульптор Игорь Устинов, представитель прославленного семейства Бенуа.

Ежегодно сменяемое международное жюри, состоящее из самых авторитетных деятелей мировой хореографии: руководителей крупнейших балетных трупп, выдающихся хореографов, известных педагогов, звёзд мирового балета, выдвигает номинантов и, работая на протяжении года, в итоге определяет лучших.

С самого начала, в 1992 году, ЮНЕСКО приняла этот Проект под свой патронаж, высоко оценив его огромный творческий потенциал и способность влиять на процесс развития балета в России и мире. В 1996 году Приз включен в программу ЮНЕСКО «Всемирное десятилетие культуры», а в 2008 году Центр Бенуа становится членом Международного Совета Танца при ЮНЕСКО.

В 2002 году Министерство Культуры Российской Федерации включило Проект в Федеральную программу «Культурное наследие России».

В 2009 году Программа «Бенуа де ла Данс» получила патронат и право на логотип Европейского культурного парламента как Программа международного значения.

За 28 лет своего существования Приз «Бенуа де ла Данс» вручался в Москве, в Большом театре и Государственном Кремлёвском дворце, во Дворце ЮНЕСКО в Париже, в Национальном театре в Варшаве, в Государственной Опере Унтер ден Линден в Берлине, в Государственном театре в Штутгарте.

В 2002 году Программа вернулась на Историческую сцену Большого театра России, а в 2004 году стала Фестивалем мирового балета.

С 2004 года Фестиваль проходит при неизменной поддержке Министерства Культуры Российской Федерации.

Сбор от Гала-вечеров Фестиваля передаётся в виде персональной материальной помощи ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.