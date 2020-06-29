НОВЫЙ ПРОЕКТ ФЕСТИВАЛЯ «БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС»

Начиная со 02 июля еженедельно по четвергам в 19.00 (мск) на официальном YouTube-канале Фестиваля: https://www.youtube.com/channel/UCKWrcJzHoB3qjPumjf5ilLQ/ будут выходить выпуски нового проекта «БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ», сделанные на основе архивных записей гала-концертов 2015-2019 гг. Записи предоставлены Центром Бенуа. Каждый выпуск будет доступен для просмотра в течение 48 часов.
Официальные хэштеги проекта: #БенуаСтраницыИстории и #BenoisPagesofHistory
Первые пять выпусков подготовлены на основе номеров, представленных на гала 2015-2016 гг.
ПРОГРАММА
Выпуск I. Начало показа: четверг, 02 июля, 19.00, время московское (17.00 -Лондон, 12.00 - Нью-Йорк). Доступ в течение 48 часов.
Выпуск II. Начало показа: четверг, 9 июля, 19.00, время московское (17.00 -Лондон, 12.00 - Нью-Йорк). Доступ в течение 48 часов.
Выпуск III. Начало показа: четверг, 16 июля, 19.00, время московское (17.00 -Лондон, 12.00 - Нью-Йорк). Доступ в течение 48 часов.
Выпуск IV. Начало показа: четверг, 23 июля, 19.00, время московское (17.00 -Лондон, 12.00 - Нью-Йорк). Доступ в течение 48 часов.
Постановка Балета Джорджа Баланчина «ПА ДЕ ДЕ ЧАЙКОВСКОГО» подготовлена в сотрудничестве с Фондом Джорджа Баланчина и выполнена в соответствии со стандартами Стиля Баланчина и Техники Баланчина , установленными и представленными Фондом.
Выпуск V. Начало показа: четверг, 30 июля, 19.00, время московское (17.00 -Лондон, 12.00 - Нью-Йорк). Доступ в течение 48 часов.
Показы всех выпусков пройдут на YouTube-канале Фестиваля: https://www.youtube.com/channel/UCKWrcJzHoB3qjPumjf5ilLQ/
Возрастная категория: 16+
Даты и время начала показа следующих выпусков, а также их программа будут объявлены дополнительно. Следите за информацией в Интернете на официальных ресурсах Фестиваля:
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCKWrcJzHoB3qjPumjf5ilLQ/
Сайт: http://benois.theatre.ru/
Facebook: https://www.facebook.com/BenoisDeLaDanse
Vk: http://vk.com/benois_de_la_danse
Instagram: https://www.instagram.com/benois_de_la_danse_official/
Тwitter: https://twitter.com/BenoisDeLaDanse
Центр Бенуа благодарит за многолетнее сотрудничество Госкорпорацию «Росатом», ПАО Северсталь, а также ExxonModil, KLM, AirFrance, отель Метрополь и ООО «Гармония Флора» и нашего нового партнёра компанию Nordgold.
Информация о Призе:
Международный балетный Приз «Бенуа де ла Данс» (Benois de la Dansе), известный в мире как «Балетный Оскар», присуждается ежегодно за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год.
Приз Benois de la Danse учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии, ныне Международный Союз деятелей хореографии, и представлен впервые в том же году на Исторической сцене Большого театра России.
С первого дня существования Программы её художественным руководителем и, по должности, председателем жюри является президент международного Союза деятелей хореографии, выдающийся хореограф Юрий Григорович. Дирекция и Организатор Программы – общественная некоммерческая организация «Центр Бенуа». Автор статуэтки Приза – известный скульптор Игорь Устинов, представитель прославленного семейства Бенуа.
Ежегодно сменяемое международное жюри, состоящее из самых авторитетных деятелей мировой хореографии: руководителей крупнейших балетных трупп, выдающихся хореографов, известных педагогов, звёзд мирового балета, выдвигает номинантов и, работая на протяжении года, в итоге определяет лучших.
С самого начала, в 1992 году, ЮНЕСКО приняла этот Проект под свой патронаж, высоко оценив его огромный творческий потенциал и способность влиять на процесс развития балета в России и мире. В 1996 году Приз включен в программу ЮНЕСКО «Всемирное десятилетие культуры», а в 2008 году Центр Бенуа становится членом Международного Совета Танца при ЮНЕСКО.
В 2002 году Министерство Культуры Российской Федерации включило Проект в Федеральную программу «Культурное наследие России».
В 2009 году Программа «Бенуа де ла Данс» получила патронат и право на логотип Европейского культурного парламента как Программа международного значения.
За 28 лет своего существования Приз «Бенуа де ла Данс» вручался в Москве, в Большом театре и Государственном Кремлёвском дворце, во Дворце ЮНЕСКО в Париже, в Национальном театре в Варшаве, в Государственной Опере Унтер ден Линден в Берлине, в Государственном театре в Штутгарте.
В 2002 году Программа вернулась на Историческую сцену Большого театра России, а в 2004 году стала Фестивалем мирового балета.
С 2004 года Фестиваль проходит при неизменной поддержке Министерства Культуры Российской Федерации.
Сбор от Гала-вечеров Фестиваля передаётся в виде персональной материальной помощи ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.