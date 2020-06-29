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Обновлена мировая статистика по заразившимся COVID-19 за сутки

Москва, 29.06.2020
  • Обновлена мировая статистика по заразившимся COVID-19 за сутки

ТАСС

Как сообщает проект Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных коронавирусом в мире к утру 29 июня превысило 10,1 млн. человек в 188 странах мира.

По информации проекта, в мире заражены СOVID-19 - 10 117 700 человек. Cуточный прирост составил 162,2 тысячи. За весь период пандемии число безвозвратных потерь в мире составило 501 281 человек, 5,1 миллиона человек выздоровели.

Первое место в мире по числу заболевших занимают США, где заразилось коронавирусом более 2,54 миллиона человек, на втором месте закрепилась Бразилия. В стране уже 1,34 миллиона человек заразились СOVID-19. На третьем месте России, с 634,4 тыс. заболевших за все время эпидемии. Далее следуют Индия (528,8 тысячи) и Великобритания (312,6 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Перу, Чили, Испания, Италия и Иран. Самый высокий показатель безвозвратных потерь в США - 125 803 человека.

Ранее сообщалось, новых заражений коронавирусом, выявленное в России за минувшие сутки, составило 6852 случаев. Эти данные на утро 27 июня приводит агентство РИА Новости. 9,2 тысячи человек выписаны из больниц, передает агентство со ссылкой на информацию оперативного штабе по борьбе с инфекцией. 188 человек скончались.

В почти трети выявленных случаев — у 2058 инфицированных людей заболевание протекает без симптомов.

Накануне число заболевших в течение суток опустилось ниже планки  в семь тысяч и продолжает оставаться таким второй день подряд. 26 июня сообщалось о 6800 заболевших.

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