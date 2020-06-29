Опубликованы данные exit poll на голосовании по Конституции

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал предварительные данные голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Согласно опросу ВЦИОМ, в первые 4 дня голосования за поправки в основной закон страны проголосовали 76% респондентов, против проголосовали 23,6%, ещё 0,4% утверждают, что испортили бюллетень, передаёт РИА Новости.

Всего в опросе, который проводился с 25 по 28 июня приняли участие 163 124 человек на 800 избирательных участков в 25 субъектах страны. При этом ответили на вопрос 70,6%, озвучивать свою позицию отказались 29,4% респондентов.

Напомним, граждане России могут голосовать по поправкам в Конституцию, начиная с 25 июня, в течение семи дней. Основной дата голосования – 1 июля, этот день объявлен в нашей стране выходным. До основной даты жители Москвы и Нижегородской области в период с 25 по 30 июня могут проголосовать дистанционно через Интернет.