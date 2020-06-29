Прогноз погоды: россиян ждёт сложный июль

Июнь 2020 уходит в прошлое. Погода в первом месяце календарного лета была очень непростой – российские регионы накрывало аномальной жарой и рекордными ливнями, в Санкт-Петербурге выпадал снег, а в Якутии стоял почти 40-градусный зной.

По прогнозу синоптиков, сложная климатическая обстановка также будет наблюдаться и в предстоящем июле. Согласно данным метерологов, в этом месяце россиян ждёт повышенный температурный фон, дожди, грозы, сильный ветер и шторм на курортах Крыма.

Погода в июле в Москве. Прогноз синоптиков

Так, сложная погода ожидается в июле 2020 в Москве. По прогнозу синоптиков, начнётся второй месяц лета здесь вполне спокойно. Так 1-4 числа погода в столичном регионе будет комфортная – плюс 24-25, без осадков.

В воскресенье, 5 июля в Москву и область вернётся жара – в последний выходной этой недели градусники покажут плюс 27-28. Такая погода сохранится до 8 числа включительно, после чего в регионе неожиданно станет холодно – даже в светлое время суток столбики термометров выше плюс 20-21 не поднимутся.

Однако примерно с середины июля погода вернётся к своим климатическим значениям – плюс 22-25. Но и на этих показателях климатическая обстановка долго не задержится. Последняя декада вновь напомнит всем, что июль – самый тёплый месяц года. Согласно долгосрочному прогнозу метеорологов, в Москве и области воздух будет прогреваться до плюс 29-32 в тени. Завершится сложный июль 2020 сильными дождями, градом, грозовыми раскатами и ветром, порывы которого могут достигать 15-18 метров в секунду.

Прогноз погоды на июль в Новосибирской области

Сложный июль ждёт и Сибирь. В частности, второй месяц лета начнётся с аномальной жары в Новосибирской области. Так, по данным местного Гидрометцентра, 1-2 числа температура воздуха повысится в Новосибирске до плюс 30. При этом в четверг, 2 июля в городе ожидаются ливневые дожди.

Более высокий температурный фон прогнозируется в области, здесь в период с 1 по 5 июля столбики термометров подскочат до 32-34 градусов выше нуля.

В этой связи местное Управление МЧС уже объявило экстренное предупреждение, подчеркнув, что из-за аномальной жары есть угроза возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения и сбоев в функционировании систем жизнеобеспечения. Кроме того, возможны затруднения работы всех видов транспорта, а также гибель людей на водных объектах.

После очень тёплого начала второго летнего месяца в Новосибирскую область ворвётся холодный арктический циклон, под влиянием которого во второй декаде июля в регионе погода испортится – усилится ветер, пойдёт ливень, прогремят грозы, а воздух остынет до плюс 22-23.

Во второй половине месяца в области снова станет жарко – ожидается плюс 28-30, однако сильные дожди будут идти почти в ежесуточном режиме и уже до конца августа.

Погода в июле в Крыму. Точный прогноз синоптиков

Сложный июль также ждёт жителей Крыма и туристов, которые уже в ближайшие дни собираются посетить курорты полуострова, чтобы там провести свой отпуск. Так, в Ялте и Гурзуфе в первой декаде второго месяца лета прогнозируется очень жаркая погода, без осадков, а столбики термометров в светлое время суток на этих курортах поднимутся до плюс 30. Ночью будет ненамного свежее – плюс 22-24.

Но уже с 9-10 числа и как минимум до середины июля такой температурный фон станут фиксировать днём. При этом почти на всей территории полуострова сохранится ясная и солнечная погода, а море будет спокойным и тёплым. Например, в районе Севастополя вода на побережье прогреется до плюс 23. То есть температура воды и воздуха станет почти одинаковой, что очень комфортно для приятия как солнечных, так и морских ванн.

С начала последней декады месяца летний зной, по прогнозу синоптиков, вновь вернётся в Крым. Жарко станет в Балаклаве и Евпатории – здесь ожидается плюс 28-32. В Алуште на солнце воздух может прогреваться выше плюс 35. В Керчи и соседних курортах, расположенных на Азовском море, погодные градусники покажут плюс 33-34.

Сложный июль, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, финиширует штормом на море, сильным ветром на суше, а также мощными ливнями и грозами.

Напомним, ранее в министерстве курортов и туризма Крыма рассказали о требованиях к отдыхающим, которые отправятся на полуостров в июле. Как рассказал глава ведомства Вадим Волченко, справки об отрицательном результате тестирования на коронавирус COVID-19 не нужны ни для размещения в гостиницах, ни для того, чтобы отдохнуть в санаториях полуострова.

Однако всем туристам необходимо будет строго соблюдать на пляжах Крыма социальную дистанцию не менее 1,5 м. Масочный режим продолжит действовать в общественных местах и закрытых пространствах. На пляже маски можно не надевать.