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С 15 июля в России заработают кинотеатры

Москва, 29.06.2020

По заявлению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, все ограничения на работу кинотеатров России будут сняты 15 июля, сообщает «Интерфакс».

«15 июля открываются кинотеатры. Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период такого подъема, возрождения», - сообщил чиновник на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Он добавил, что «в сфере туризма, спорта и культуры» виден энтузиазм работников, которые соскучились по работе.

Напомним, сферы туризма и культуры не работали, начиная с 28 марта из-за распространения в стране COVID-19. Ограничения включали в себя запрет на работу непродовольственных магазинов, торговых центров, кинотеатров, музеев, кафе, салонов красоты, парикмахерских.

Начиная с 1 июня стали постепенно сниматься ограничения на работу санаториев. При приеме гости должны были предъявить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Позже правила были изменены и вместо данной справки туристы должны для заселения иметь при себе справку об отсутствии контактов с коронавирусными больными.

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