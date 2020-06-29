Сланцевый пионер объявил о банкротстве

Один из первопроходцев американской сланцевой отрасли, компания Chesapeake Energy, подала заявление о банкротстве, попросив защиты для реструктуризации задолженности. Компания стала крупнейшим игроком нефтегазового рынка, не выдержавшим испытания кризисом.

Сообщение о банкротстве Chesapeake Energy сюрпризом для бизнес-сообщества не стало: информация о том, что такой финал неминуем появилась еще 9 июня. Однако на принятие окончательного решения ушел почти месяц. Впрочем, шансов на безболезненный выход из ситуации у корпорации, по сути, не было: в кризис она вошла с космическими долгами, составлявшими около $9 млрд. К концу I квартала долгосрочные долговые обязательства Chesapeake Energy составляли уже порядка $9,5 млрд. При этом чистый убыток компании за квартал составил $8,3 млрд. Акции некогда производителя природного газа №2 в США с начала 2020 года рухнули на 93%: с $172 до $11,85 за штуку.

Между тем, движение к краху Chesapeake начала гораздо раньше: компания завязла в долгах и при этом делала неверные ставки. В 2008 году гиганту принадлежали права на бурение на участках площадью примерно в 15 миллионов акров (более 6 млн гектар) — территория размером со штат Западная Вирджиния. Но ошибка руководства корпорации состояла в том, что оно слишком долго концентрировалось исключительно на газе. И слишком поздно решило пойти по пути конкурентов, уже извлекавших из сланцев нефть, приносившую большую прибыль.

В 2018 году снижающиеся цены на голубое топливо все-таки навели руководство гиганта на мысль расширить горизонты за счет нефтедобычи. За $4 млрд был куплен техасский бурильщик – WildHorse Resource Development. Но сделка оказалась неудачной, так как динамика на нефтяном рынке также ухудшилась. В результате, вместо того, чтобы «подняться» на нефти и расплатиться по кредитам, Chesapeake вновь перезанимала, чтобы удержаться на плаву.

Гасить и еще раз гасить

В начале июня нефтегазовый гигант пропустил выплаты по процентам в размере $13,5 млн. До объявления дефолта оставалось лишь 30 дней льготного периода. Теперь же пионеру сланцевой отрасли США предстоит реструктуризация долгов.

«Корпорация Chesapeake Energy сегодня объявила о том, что компания добровольно подала заявку на получение защиты по 11 главе в суд США по делам о банкротстве Южного округа Техаса для облегчения комплексной реструктуризации баланса», — говорится в сообщении, размещенном на сайте корпорации.

Chesapeake сообщает, что уже договорилась с кредиторами о выделении $925 млн в рамках возобновляемой кредитной линии. Кроме того, компании удалось достигнуть соглашения о выделении кредиторами и держателями обеспеченных векселей еще $600 млн. «Этот пакет обеспечит Chesapeake капиталом, необходимым для финансирования его деятельности в ходе реорганизационных процедур под руководством Суда», — говорится в сообщении корпорации.

«Мы коренным образом меняем структуру капитала и бизнес Chesapeake, чтобы устранить имеющиеся у нас финансовые недостатки и извлечь выгоду из наших существенных операционных преимуществ», – приводится в релизе компании заявление ее президента Дуга Лоулера, который добавил, что Chesapeake предстоит ликвидировать долг примерно в $7 млрд, «мешавший работе».

Не первый и не последний

О кризисе в сланцевой отрасли эксперты говорят не первый день и крушение Chesapeake стало своего рода апогеем. При этом, по данным международной юридической фирмы Haynes&Boone, с 2015 года со сцены ушло более 200 североамериканских производителей нефти и газа. Их совокупные долги составили порядка $130 млрд. Один из пиков банкротств пришелся на второй квартал 2016 года, когда их количество достигло 34. В этом году с рельсов сошли уже 18 производителей. Тогда как за весь прошлый год их было 20.

Падение нескольких гигантов отрасли сопровождалось, возможно, чуть меньшим грохотом, чем крах Chesapeake Energy, однако все-таки наделало немало шума. В первую очередь речь идет о Whiting Petroleum, работавшей на Баккеновском месторождении в Северной Дакоте.

Ее проблемы также начались не в 2020 году, а гораздо раньше. Еще в конце 2019 года компания объявила о намерении сократить треть своих сотрудников, чтобы сократить потери. Падения нефтяных цен в марте 2020 года оказалось достаточно для того, чтобы 1 апреля Whiting Petroleum, обремененная долгами в $3,6 млрд объявила о банкротстве. Правда, до этого совет директоров успел утвердить денежные бонусы топ-менеджменту в размере $14,6 млн.

Extraction Oil&Gas Inc. подала заявку на получение защиты в рамках 11 главы закона о банкротстве 15 июня. Компании предстоит реструктуризировать задолженность в размере $1,5 млрд. А до этого было объявлено о намерении выплатить 16-ти представителям руководства колорадского бурильщика $6,7 млн бонусов, за то, что они остаются с компанией в преддверии возможного дефолта по облигациям и дальнейшего банкротства.

Ultra Petroleum отличилась тем, что наступила повторно на те же грабли. В мае компания объявила о банкротстве второй раз за 4 года. На момент подачи заявки по 11 главе долг компании составлял $2,56 млрд. При этом Ultra удалось уже договориться с большинством крупнейших кредиторов, и она намерена реструктурировать задолженность в течение 3 месяцев. Насколько удачной будет попытка, и как долго удастся продержаться на этот раз? В январе в попытке удержаться на плаву компании пришлось приостановить свою программу бурения, чтобы поддержать свободный денежный поток и сосредоточиться на погашении долгов.

Пиковый период

Эксперты отмечают — сланцевый бум, наблюдавшийся 10 лет назад, подкармливался немалыми заемными средствами. Они же и стали ловушкой для многих игроков, в том числе и Chesapeake.

При этом еще в конце 2019 года было ясно, что ни инвесторы, ни кредиторы не верят в светлое будущее отрасли: банки уже намеревались пересмотреть условия выдачи займов нефтегазовым компаниям, перекрыв им тем самым денежный вентиль. Вкупе с падением нефтяных цен это оказалось фатальным. По данным Fitch Ratings, к 11 июня уровень дефолта по высокодоходным долговым обязательствам в отрасли составил 11%. Это максимум с апреля 2017 года.

Так что падением Chesapeake эта история не закончится, уверены аналитики. Как отмечает CNN Business — клубок еще долго будет разматываться и в перспективе уйти в небытие могут еще десятки нефтяных и газовых компаний в США. Согласно недавнему исследованию Deloitte, около 30% американских сланцевых операторов при ценах на нефть в $35 долларов за баррель являются технически несостоятельными. По оценкам экспертов компании, сланцевая индустрия будет вынуждена списать активы стоимостью $300 млрд.