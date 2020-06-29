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В России за сутки выявлено 6 719 новых случаев COVID-19

Москва, 29.06.2020
  • В России за сутки выявлено 6 719 новых случаев COVID-19

ТАСС

В России, по сообщению оперштаба, за последние 24 часа выявлено 6 719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 83 регионах. В 31,6% случаев пациенты не имели клинических проявлений заболевания. В общей сложности в стране зафиксировано 641 156 случаев заболевания за все время эпидемии. Прирост составил +1,1%. Накануне 28 июня в России было выявлено 6 791 новый случай инфекции, ранее прирост составил 6,8 тыс., что свидетельствует об устойчивом снижении суточного прироста в стране. За истекшие сутки в РФ число безвозвратных потерь составило 93 человека, из которых 23 умерло в Москве. За весь период в России скончалось о коронавирусной инфекции 9 166 человек.

Из российских больниц за последние сутки выписано 4 343 человека, из них в Москве - 1 007. За весь в России поправилось 403 430 пациентов. Таким образом, в стране остается 237 726 активных больных.

Первое место в мире по числу заболевших занимают США, где заразилось коронавирусом более 2,54 миллиона человек, на втором месте закрепилась Бразилия. В стране уже 1,34 миллиона человек заразились СOVID-19. На третьем месте России, с 634,4 тыс. заболевших за все время эпидемии. Далее следуют Индия (528,8 тысячи) и Великобритания (312,6 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Перу, Чили, Испания, Италия и Иран. Самый высокий показатель безвозвратных потерь в США - 125 803 человека.

Статистика заболевания коронавирусом в регионах

Самый большой показатель новых больных за сутки среди российских регионов отмечен в Москве - 782 новых диагнозов. В Московской области 335 новых заболевших. На третьем месте Ханты-Мансийский АО, где выявлено 277 новых больных. Далее следуют Иркутская область (+236), Санкт-Петербург (+219). В десятке Нижегородская область (+218), Свердловская область (+214), Воронежская область (+185) и Ямало-Ненецкий АО с суточным приростом 173 заболевших.

На Челябинскую область пришлись 146 новых случаев, В Красноярском крае выявлено 144 новых пациента. Далее следуют Тыва (+126) и Архангельская область (+115). В Ульяновской и Новосибирской областях выявлено по 107 новых больных. В других регионах России суточный прирост инфицированных составил меньше 100.

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