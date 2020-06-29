Трамп рассказал, почему Россию исключили из G8

Глава США Дональд Трамп заявил, что РФ была исключена из состава G8 из-за ее побед на внешнеполитической арене. Политик также высмеял призыв бывшего вице-президента в администрации своего предшественника Барака Обамы, главного претендента на пост президента от демократов Джо Байдена не приглашать Россию на саммит «большой семерки» после того, как в The New York Times вышла статья о якобы существовавших контактах между российской разведкой и движением «Талибан».

«Россия настолько по-крупному обставила его и Обаму, когда они были у власти, что Обама захотел убрать их из G8. США были слабы во всем, особенно с Россией!» — написал президент США на своей странице в твиттере.

Напомним, в конце мая Трамп выступил с предложением позвать на саммит G7, который пройдет в сентябре, Россию, Индию, Австралию и Южную Корею.

Напомним, ранее в газете New York Times вышла статья с утверждением, что военная разведка России якобы предлагала вознаграждение боевикам, связанным с талибами, за нападения на солдат США, находящихся в Афганистане. Издание ссылается, на представителей спецслужб США, при этом никаких реальных доказательств в статье не было предоставлено.

В ответ на это посольство России в США выдвинуло требование к властям страны отреагировать на угрозы, поступающие в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ, в свою очередь, назвал данную информацию фейком. Опровергло сведения и движение «Талибан», заявив, что никаких средств от России оно не получало.