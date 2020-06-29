В мае ж. д. перевозки упали на 4/5

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, включающее пассажирские перевозки железнодорожным, а также морским и водным транспортом в список пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Как поясняется в сообщении, опубликованном на сайте кабмина, решение о необходимости поддержки этих секторов было принято, исходя из серьезного падения спроса на перевозки.

«В первой половине апреля на поездах дальнего следования пассажиропоток снизился на 77% к аналогичному периоду прошлого года. Похожая ситуация наблюдалась в сегменте пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом», — отмечается в сообщении.

В начале июня включить перевозчиков в список пострадавших отраслей попросил Владимир Путин.

Не едут пассажиры, не грузится товар

В апреле количество пассажиров на сети ОАО «РЖД» упало на 69,7% до 30,3 млн человек, сообщает газета «Гудок» со ссылкой на пресс-службу холдинга. При этом пригородное сообщение просело на 69% до 28,5 млн человек, а дальнее следование — на 77% до 1,8 млн человек. В мае падение продолжилось.

«По данным Росстата за май 2020 года, пассажирские перевозки в России сократились на 82,8%. Что касается грузоперевозок, то падение в этом секторе напрямую связано с сокращением промышленного производства — падение составило 9,6% в годовом выражении», — рассказал нашему изданию руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Согласно экспресс-анализу ИПЕМ (Института проблем естественных монополий), в мае падение выручки ОАО РЖД и железнодорожных операторов в грузоперевозках составило 20,7 млрд рублей, а за три весенних месяца оно достигло 56,8 млрд рублей.

«По расчетам ИПЕМ, объем снижения выручки ОАО «РЖД» в мае-2020 от сокращения груженых вагоноотправок составил не менее 6,7 млрд рублей, порожних — 1,5 млрд рублей. Потери операторов от снижения погрузки оцениваются ИПЕМ в сумму не менее 2,3 млрд рублей, от снижения ставок — в 10,2 млрд рублей», — говорится в отчете Института.

Остаться на плаву

Еще в ходе совещания по вопросам развития транспорта, состоявшегося 29 мая, Владимир Путин поручил выделить российским морским и круизным компаниям 320 млн рублей для компенсации по лизингу. Тогда президент подчеркнул, что особое внимание нужно уделить сезонному транспорту, в частности, речному, который может работать всего полгода.

По словам Артема Деева, грузооборот в этом секторе сократился на 24%, а в круизном пассажирском судоходстве выручка упала на 95%. «Произошел полный отказ зарубежных фрахтователей и туристов от выхода в навигацию 2020 года, и это значит, что следующую выручку предприятия начнут получать только в марте 2021 года», — поясняет эксперт.

Как отмечает Деев, технологическая особенность этой транспортной отрасли состоит в том, что этот сектор раньше всех начинает реагировать сокращением пассажиропотоков и позже всех восстанавливается. «Это очень капиталоемкая отрасль, в которой в структуре затрат основные — это затраты на лизинг, банковские проценты и выплату заработной платы. При этом транспорт не может сократить собственные издержки пропорционально падению пассажиропотока, то есть экипаж судов и состав работников в порту обеспечивают тысячу пассажиров и одного пассажира в час одним количеством работающих», — объясняет руководитель аналитического департамента AMarkets.

Между тем 26 июня кабмин разрешил пассажирам морского транспорта при угрозе возникновения или возникновении ЧС, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в России или отдельном регионе вернуть деньги или переоформить билет. Круизные компании, как и авиаперевозчики могут предложить клиенту альтернативные варианты, однако тот может потребовать возврата стоимости билета и провоза багажа. Естественно, в таких условиях компаниям будет непросто остаться на плаву. И о быстром восстановлении отрасли тут говорить не приходится: по разным прогнозам, оно произойдет не раньше следующего года, когда перевозчики смогут снова зарабатывать в прежнем объеме. Если конечно, дотянут до этого времени.

Дополнительная страховка

В мае «Российские железные дороги» уже пересмотрели запланированные расходы, решив урезать инвестпрограмму на 200 млрд рублей. «Она была 820 миллиардов, пока мы сейчас вышли на 620 миллиардов. Но мы сделали расчёты, когда выходили к Вам, какие действия повлияют на какие вопросы. Мы, прежде всего, сократили инвестиции, допустим, в проектирование, которое можно немножечко сдвинуть», — сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом глава РЖД пообещал «через какой-то промежуток времени» прийти с новыми предложениями. «У нас есть вариант, когда мы сможем еще увеличить объем за счет наших средств без поддержки федерального бюджета. Мы знаем, как это сделать, но нам нужен промежуток времени подготовить материал», — ответил Белозеров на просьбу главы государства «внимательно проанализировать возможности по объемам инвестиций.

Одним из инструментов привлечения столь необходимых средств стали бессрочные облигации: о них Белозеров сообщил президенту еще 7 мая на совещании по транспорту. За счет размещения этих бондов РЖД планировали привлечь от 370 млрд рублей. В середине мая кабмин, от лица России являющийся единственным акционером перевозчика, разрешил такой вариант. А в ходе телеобращения к гражданам 23 июня Владимир Путин уже привел «вечные бонды РЖД» в качестве примера, поручив правительству подготовить с учетом их размещения предложения по инструментам долгосрочного финансирования инфраструктуры. Сейчас его уже рассматривает «Автодор»: как сообщил журналистам глава ГК Вячеслав Петушенко, есть потребность в 400 млрд рублей внебюджетных средств до 2024 года.

Но подобными инструментами вряд ли смогут воспользоваться все пострадавшие отрасли и секторы. Ведь если что-то занять, то потом придется платить. А до момента, когда это станет осуществимо, тем же водным транспортникам нужно еще дожить, что с учетом сезонности заработков уже непросто. Кроме того, существует и малый и средний бизнес, занятый в железнодорожных, морских и внутренних водных перевозках. Ему облигации, что срочные, что вечные, даже и не снились.

Так что поддержка, предлагаемая отраслям, признанным пострадавшими от пандемии, станет настоящим бальзамом на раны, нанесенные невидимым, но без устали разящим ковидом. Компании получат отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС, арендных платежей, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, а также льготные кредиты под 2% на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

Малый и средний бизнес в дополнение к этому может рассчитывать на отсрочку по уплате страховых взносов и снижение их вдвое, в случае если зарплата сотрудников выше 1 МРОТ, а также реструктуризацию накопившихся за период отсрочки выплат налогов и страховых взносов.

Кроме того, «жертвы короны» смогут претендовать и на отдельные субсидии, которые могут быть выделены на зарплаты и оплату долгов за коммунальные услуги.

Звучит весь этот перечень мер поддержки, безусловно, ободряюще. Правда, как рассказывают некоторые представители тех самых пострадавших отраслей, желающим получить долгожданную помощь предстоит еще один серьезный рывок: нужно будет прорваться через ОКВЭД-заслон. Но оно того стоит. Хоть с бондами, хоть без них.