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В Кремле не считают, что публикация данных exit poll по голосованию противоречит закону

Москва, 29.06.2020

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ – заявил, что в Кремле не считают, что публикация предварительных данных exit poll по голосованию о поправках в Конституцию противоречит российскому законодательству. По его словам, речь здесь идёт не о выборах, то есть не о конкурентном процессе, передаёт РИА Новости.

«Главным уполномоченным ведомством по данной теме является ЦИК. Поэтому заключение Центризбиркома, наверное, является основополагающим. И в данном случае единственное, что нужно учитывать, что, конечно, речь не идёт всё-таки о конкурентном голосовании: то есть это не выборы, это голосование», – резюмировал Песков, пояснив, что публикация предварительных данных по голосованию о поправках может способствовать информированности населения.

Ранее сообщалось, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал предварительные данные голосования по поправкам в Конституцию РФ. Согласно опросу социологов, в первые четыре дня голосования за поправки в основной закон страны проголосовали 76% респондентов, против – 23,6%, ещё 0,4% утверждают, что испортили бюллетень.

Напомним, в законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» есть прямой запрет на публикацию данных exit poll за пять дней до голосования и в день голосования. В ЦИК при этом заявили, что публикация возможна.

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