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В министерстве курортов Крыма рассказали о требованиях к туристам из-за COVID-19

Москва, 29.06.2020

Вадим Волченко – глава министерства курортов и туризма Крыма – рассказал о том, какие требования из-за пандемии коронавируса COVID-19 будут предъявляться к туристам в отелях, санаториях и на пляжах полуострова в этом сезоне.

По его словам, начиная с 1 июля никакие справки для въезда на территорию Крыма не нужны, но при этом останется термометрия в аэропорту, а также выборочная термометрия на Крымском мосту и на ж/д вокзале, передаёт РИА Новости.

Как пояснил чиновник, справки об отрицательном результате тестирования на коронавирус не нужны ни для размещения в гостиницах, ни для того, чтобы отдохнуть в санаториях.

Кроме того, Волченков рассказал о требованиях Роспотребнадзора к пляжному отдыху. В частности, министр напомнил, что всем туристам необходимо соблюдать на пляжах полуострова социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Масочный режим продолжит действовать в общественных местах и закрытых пространствах.

«Но на пляже маски можно не надевать», – резюмировал Волченко.

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 29 июля

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за истекшие сутки в России выявили ещё 6 719новых больных COVID-19.

Всего к утру 29 июня в 85 регионах страны зафиксировано 641 156 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 403 430 (+4 343). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 9 166 человек (+93 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 782 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (зафиксировано 335 случаев инфицирования). Далее следуют ХМАО (+277), Иркутская область (+236) и Санкт-Петербург (+219).

В Крыму за истекшие сутки выявлено 35 заболевших (всего 681). За всё время эпидемии на полуострове от COVID-19 скончались 10 человек (+1 за сутки), выздоровело 478 (+1).

В Севастополе за сутки выявлен один заболевший (всего 229). За время пандемии здесь вылечились 174 человека, скончались – 4.  

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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