В рамках Иннопром онлайн обсудят Парижское соглашение

30 июня пройдет традиционная еженедельная дискуссия на промышленной онлайн платформе Иннопром – «Парижское соглашение: вызовы и возможности для российской промышленности». Официальным партнером сессии выступает “Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)”.

Спикеры сессии:

- Василий Осьмаков, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;

- Лоран Бардон, Глава отдела экономики и торговли, Представительство Европейского Союза в Российской Федерации;

- Йохан Вандерплаетсе, Председатель Правления АЕБ, Президент Schneider Electric в России и СНГ;

- Дмитрий Гречкин, Старший Вице-Президент по стратегическому развитию, АО «Группа «Илим»;

- Дэвид Кэмпбелл, Президент BP в России;

- Михаил Лифшиц, Председатель Совета директоров АО «РОТЕК», Директор по развитию высокотехнологичных активов группы компаний «Ренова»;

- Philippe Deider, Член Совета директоров ПАО «Северсталь»;

- Алексей Жихарев, Исполнительный директор АРВЭ;

- Тадзио Шиллинг, Генеральный директор АЕБ;

- Стефан Звегинцов, Генеральный директор ПАО «Энел».

Модераторами дискуссии выступят директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин и Заместитель председателя Ассоциации Европейского бизнеса Михаил Аким.

Основные темы для обсуждения:

Готова ли российская промышленность к реальным шагам по сокращению парниковых газов, какие возможности и ограничения это вызывает?

Усилия России по сокращению выбросов парниковых газов: воспроизводство лесов как компенсация ущерба от атмосферных загрязнений?

Различие в подходах стран ЕС и России. Пограничный налог на выбросы углерода;

Энергоэффективность для сокращения выбросов парниковых газов — достаточно ли?

Инновационный прорыв: направления, возможности и ограничения.

Онлайн сессии INNOPROM проходят каждую среду с 12:00 до 13:30, за исключением сессий 23 июня и 30 июня, которые перенесены на вторник.

Стать слушателем онлайн дискуссии Иннопром онлайн может любой желающий по предварительной регистрации на сайте проекта: https://innoprom.com/innoprom-online/.

Официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК “Формика” объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля. За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов; Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович; Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс; Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов; Президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко; Председатель Совета директоров «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев; Генеральный директор КАМАЗ Сергей Когогин и другие.

Справка об ИННОПРОМ:

Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.