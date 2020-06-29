В США обанкротился пионер сланцевой отрасли США

Жертвой кризиса, вызванного пандемией коронавируса, стала американская нефтегазовая компания Chesapeake Energy Corp., являющаяся пионером разработки сланцевых месторождений в США, пишет The Wall Street Journal. Компания не справилась с последствиями обвала цен на нефть из-за локдаунов, введенных по всему миру с целью сдерживания коронавирусной инфекции. За предыдущие годы корпорация также накопила внушительный долг.

28 июня в пресс-службе компании заявили о подготовке к процедуре к реструктуризации операций в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Chesapeake сможет сократить долг на $7 млрд согласно соглашению, заключенному с кредиторами. Параллельно компания намерена договорится с банками о предоставлении ей кредитов на сумму $925 млн., которые профинансируют ее на период реструктуризации. В этот период Chesapeake планирует продолжать операции в обычном режиме, сообщается в пресс-релизе компании. После процесса реструктуризации Chesapeake получит от кредиторов еще $2,5 млрд для финансирования операций после завершения процесса. Существует договор и с держателями облигаций компании и кредиторами, которые согласились приобрести новые акции Chesapeake на $600 млн после ее выхода из процесса банкротства.