Врач назвал отличительную черту всех долгожителей

Шансы до жить до возраста 100+ имеют в большей степени люди «небольшого размера» рассказал врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с «НСН». Он добавил, что женщины живут дольше мужчин.

«Это законы биофизики — большие особи долго не живут. Наоборот — сухонькие и маленькие женщины живут дольше полных и больших женщин», — пояснил Конев. Он добавил, что этот же закон действует и в отношении мужчин.

Врач добавил, что «могучие дубы» с возрастом накапливают больше недугов и, как результат, раньше уходят из жизни. Это правило, по его словам, действует и на животный мир.

«Среди долгожителей нет больших людей», — подытожил врач.

Ранее Росстат подсчитал, что в России на период начала 2020 года проживало 22 600 человека старше ста лет, что больше по сравнению с прошлым годом на 10%. Если брать ситуацию за последние 10 лет, то количество долгожителей выросло на 10%.