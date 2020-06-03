Группа добровольцев прибыла в медучреждение для эксперимента по испытанию вакцины от COVID-19

Первая группа добровольцев из числа военнослужащих прибыла в медучреждение для подготовки к началу эксперимента по клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба военного ведомства. Препарат был разработан исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Часть испытуемых готовится к прохождению медобследования перед экспериментом. Ведомство уточняется, что добровольцев искали среди военных, которые служат по контракту. Было отобрано в общей сложности 50 человек, среди которых пять женщин и десять медицинских работников, в том числе врачей.

Ранее вакцина прошла испытания на крупных и мелких животных. В ходе экспериментов выяснялась токсичность, безопасность и защитная эффективность препарата. После введения вакцины у всех животных развился полноценный иммунитет к коронавирусу, сообщил глава 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, полковник медицинской службы Сергей Борисевич. На базе данного научного учреждения будут проходить испытания на добровольцах. В Минобороны рассчитывают, что эксперимент завершиться в июле.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что осенью может начаться массовая вакцинация россиян против коронавируса. Заявление прозвучало в ходе брифинга в правительстве РФ. Чиновник сообщил, что «работа над вакциной идет полным ходом, и а правительстве уже ждут результатов».

«Специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию», - заявил Чернышенко. Он заявил также, что пока все должны «научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция».

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила в мае, что в настоящее время в России идет разработка 47 версий вакцины от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах.