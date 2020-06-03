Индекс РТС вновь выше 1300 пунктов

В Красноярском крае ввели режим ЧС, но не из-за коронавируса, а разлива топлива. Предприятия, начинающие работу после самоизоляции, пообещали не штрафовать за невыполнение рекомендаций Роспотребнадзора, а закрывать на карантин в случае вспышки COVID-19. Рынок акций на этом фоне умеренно рос.

Индекс Мосбиржи в среду поднялся на +1,24% до 2831,08 пунктов. Индекс РТС вырос на +1,88% до 1301,88 пунктов впервые с 5 марта. Нефть Brent по состоянию на 19:21 мск стоила – 39,09 долларов за баррель (-1,21%).

Российская валюта на этом фоне укреплялась – 68,55 рублей за доллар.

Президент Владимир Путин в среду объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в группу «Норникель»). Авария произошла 29 мая. По данным экологов «Гринпис», происшествие стало первой аварией такого крупного масштаба в заполярной Арктике. Акции «Норникеля» (-1,78%) на этом фоне падали.

«Сбербанк» (обыкновенные +4,48%, «префы» +3,37%) снова стал самым дорогим на рынке акций и обошел «Газпром» (+2,99%) - 4,96 трлн рублей против 4,91 трлн рублей. Котировки обеих компаний закончили торговую сессию в плюсе.

Потребление электроэнергии в России в мае снизилось на 5,3% - до 77,6 миллиарда кВт.ч, по данным «Системного оператора». Акции электроэнергетиков отреагировали на это по-разному: «Россети» (-3,86%), «ФСК ЕЭС» (+1,90%).

Котировки «Лукойла» (+2,77%), несмотря убыток в 46 млрд рублей по итогам 1 квартала 2020 года по МСФО, росли. В плюсе были и акции других нефтяных компаний – «Татнефть» (обыкновенные +1,59%, «префы» +3,59%), «Транснефть» («префы» +0,94%), «Газпром нефть» (+2,14%), «Роснефть» (+2,57%). Исключение составили котировки «Сургутнефтегаза» (обыкновенные -0,57%, «префы» -2,08%).