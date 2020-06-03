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Италия открывает границы для туристов из стран ЕС

Москва, 03.06.2020
  • Италия открывает границы для туристов из стран ЕС

Из открытых источников

Италия с 3 июня возобновляет сообщение между регионами, а также открывает границы для туристов из стран Европы, сообщает итальянская The Local. Рим также отменяет обязательный двухнедельный карантин после приезда в республику для граждан Евросоюза и четырех стран Шенгенской зоны - Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии, а также для граждан Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана. Издание отмечает, что туристы этих стран не столкнутся с ограничениями при въезде в Италию. При этом путешественники могут быть  помещены на карантин при возвращении домой, если это предусмотрено правилами их страны проживания. Международное авиасообщение возобновят Милан, Рим и Неаполь. Ранее об осознанном риске столкнуться с новой волной заражения коронавирусом COVID-19 заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Нам нужно принять этот факт, в противном случае мы никогда не сможем начать все заново», - заявил премьер в эфире итальянского телевидения. Стоит отметить, что Италия формально не закрывала свои границы. Республику мог покинуть любой гражданин, имеющий неотложные дела по работе или причинам медицинского характера. После возвращения требовалось отбыть двухнедельный карантин. Передвижения между регионами также разрешались в случае наличия неотложных причин. Границы Евросоюза останутся закрыты по крайней мере до 15 июня, сообщает The Local. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Италии нормализуется, темпы распространения заболевания стремительно падают, как и число умирающих от него людей.

По состоянию на 3 июня в Италии нарастающим итогом выявлено 233 тыс. заразившихся коронавирусом, число безвозвратных потерь среди пациентов с COVID-19 составляет более 33 тыс. 160 тыс. заболевших выздоровели. В общей сложности в стране остается активных больных менее 40 тыс.

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