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Италия открылась для туристов из стран ЕС

Москва, 03.06.2020
#Туризм
#Коронавирус
#Мир
  • Италия открылась для туристов из стран ЕС

Vandeville Eric/ABACA

В среду, 3 июня, Италия вновь открылась для туристов. Правда, пока только европейских, сообщает AFP.

Три месяца одна из наиболее привлекательных для поклонников путешествий стран планеты была закрыта на карантин из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Итальянская экономика сейчас в ужасном состоянии. Все надежды на турсектор, один из ключевых в итальянской экономике, и на лето.

Гондолы готовы отправиться в привычные романтические поездки по венецианским каналам, знаменитый балкон Ромео и Джульетты в Вероне по традиции ждет толпы влюбленных, а «гладиаторы» начищают до блеска доспехи и мечи и готовятся к селфи с туристами на фоне Колизея. Все готовятся к начавшемуся летнему сезону с большими надеждами, но существуют опасения, что иностранцы не станут рисковать и ехать в Италию, которая еще не пришла в себя после страшной эпидемии коронавируса COVID-19.

На самих Апеннинах уже началась острая конкурентная борьба за туристов.

«Приезжайте в Калабрию,- зовет иностранцев на юг полуострова губернатор Калабрии Джоул Сантелли.- Существует только одна опасность – вы можете у нас поправиться».

Одновременно с открытием страны для европейцев правительство Джузеппе Конте разрешило и поездки внутри Италии, между регионами, запрещенные на время карантина. Что касается международного сообщения, то пока возможны лишь путешествия по воздуху. Причем, только через три главных города: Милан, Рим и Неаполь. Это значит, что туристы, обычно путешествующие на машинах, поездах или паромах этим летом могут предпочесть отдых в какой-нибудь другой стране.

При этом приезжим из европейских стран не обязательно проходить самоизоляцию, если они в последнее время не посещали другие континенты.

Италия зовет к себе европейцев, а вот европейцы продолжают с подозрением смотреть на итальянцев или тех, кто побывает на Апеннинах. Правительство Швейцарии, например, предупредило своих граждан, что если они отправятся в Италию, то по возвращении домой к ним будут применены определенные «меры медицинского характера». Швейцария с 15 июня открывает границы с Германией, Францией и Австрией, но не с Италией.

Австрия в середине месяца тоже открывается для немцев, швейцарцев, чехов, словаков и венгров, но итальянцы остаются в этой стране персонами нон грата. Не удивительно, что на прошлой неделе министр здравоохранения Австрии заявил, что Италия продолжает оставаться «эпицентром» эпидемии коронавируса.

Другие европейские страны по-прежнему советуют своим гражданам или открыто запрещают выезжать за границу. Разрешены только поездки в случаях крайней необходимости, к каким отдых не относится.

В Италии обижаются на такое отношение соседей. Глава МИД Италии Луиджи ди Майо попросил не обращаться с Италией, как с «прокаженной». Он заявил в субботу, что посетит Германию, Словению и Грецию для того, чтобы убедить жителей этих стран в том, что Италия не представляет опасности для иностранных туристов.

Если говорить об экономике, то больше всего ущерба пандемия причинила туристическому сектору Италии, обеспечивающему почти 13% ВВП страны. Власти закрыли исторические памятники и достопримечательности, а гостиницы во время карантина использовались для лечения больных.

Итальянские рестораны, кафе и пляжи начали открываться две недели назад. Власти предупредили, что оставляют за собой право вводить местные карантины, если количество заражений будет расти.

Процесс возвращения к нормальной жизни происходит крайне медленно. Из приблизительно 1200 столичных гостиниц открылись лишь 40, сообщает издание Corriere della Sera. В Милане число открытых отелей еще меньше – немногим более десяти.

«Все наши отельеры хотят работать, но пока границы закрыты, это невозможно»,- объясняет Марко Мичиэлли, заместитель президента ассоциации отельеров Италии – Federalberghi.

По данным Туристического агентства Италии (ENIT), обычно приблизительно 40% итальянцев отдыхают за границей. В этом году подавляющее большинство жителей полуострова скорее всего останутся дома, чтобы, в том числе, и помочь итальянской экономике. Впрочем, компаниям, которые являются операторами очень дорогих исторических памятников Италии, это поможет очень незначительно, потому что львиная доля тех, кто посещает Пизанскую башню, Пантеон или Помпейи и другие достопримечательности, приезжает из-за рубежа.

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