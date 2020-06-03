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Власти Китая требовали от ВОЗ публичной похвалы в обмен на данные о COVID-19

Москва, 03.06.2020
  • Власти Китая требовали от ВОЗ публичной похвалы в обмен на данные о COVID-19

ТАСС/EPA

Всемирная организация здравоохранения столкнулась с несвоевременным предоставлением информации о коронавирусе властями Китая, передает 3 июня агентство Associated Press, ссылаясь на внутренние документы, электронные сообщения и интервью сотрудников ВОЗ.

Так, в начале эпидемии коронавируса, Китай более недели тянул с передачей всей информации в ВОЗ о геноме коронавируса нового типа после его расшифровки и обнародовал их только после того публикации данных о новом вирусе китайской лабораторией 11 января на сайте о вирусологии.

«Даже после этого Китай две недели не торопился предоставлять ВОЗ подробные данные о пациентах и случаях заражения», - публикует агентство записи имеющиеся в его распоряжении встреч сотрудников ВОЗ в январе. Из записей следует, что ВОЗ должна была публично хвалить власти Китая ради получения от них большего объема информации о вирусе.

Так представитель ВОЗ эпидемиолог Мария ван Керхов получала дозированную информацию, которой не хватало даже для планирования действий, фактически «за 15 минут до того, как она появляется на китайском телеканале CCTV», ссылается AP на слова представителя организации, сказанные на одном из внутренних заседаний ВОЗ.

Майкл Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, с наступление второй недели января обратился к коллегам с призывом начать оказывать на Китай давление, чтобы избежать повторения с эпидемией SARS в 2002 году, когда, по его словам, организации «едва удалось выпутаться с учетом проблем, возникших с прозрачностью на юге Китая».

Ранее о разрыве отношений с ВОЗ заявил президент США Дональд Трамп, обвинив организацию в несвоевременном реагировании на ситуацию с распространением коронавирусеной инфекции в мире.

Глава Белого дома также угрожал полностью прекратить финансирование ВОЗ в случае непроведения организацией реформ в самое ближайшее время. По его мнению, ВОЗ недооценила серьезность вируса, а также «прикрывала» Китай.

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